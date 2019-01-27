Президент Австрии "наехал" на США из-за Северного потока-2

27 января 2019, 09:52

Австрийский президент до кучи обвинил Белый дом в колониализме.

Александр Ван дер Беллен / DW.com

Бундеспрезидент Австрии Александр Ван дер Беллен в резкой форме раскритиковал политику Белого дома касаемо возведения российского газопровода Северный поток-2 и ядерной сделки Ирана.

Соответствующее сообщение опубликовало австрийское издание Der Standard.

"Администрация президента США Дональда Трампа относится к Евросоюзу и отдельным странам ЕС как к колониям", — заявил Ван дер Беллен журналистам.

По мнению экспертов, заявление бундеспрезидента Австрии связано с противоречиями по поводу проекта Северный поток-2 и "Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе".

Напомним, ранее канцлер Австрии прямо заявил о поддержке Северного потока-2. Кроме того, польский премьер рассказал о том, почему нельзя остановить строительство этого газпромовского проекта.
 

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США Газпром газопровод белый дом Австрия Северный поток-2
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