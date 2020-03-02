В Греции по запросу РФ задержан экс-нардеп Мельничук

Сергей Мельничук / УНИАН

На границе Болгарии и Греции задержан бывший командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат 8-го созыва Сергей Мельничук.

"Задержали греки по просьбе рашки", - написал бывший нардеп в Facebook.

Он подчеркнул, что его задержали в воскресенье, 1 марта, по запросу Интерпола, который подала Россия.

"Меня задержали на болгаро-греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия", - рассказал Мельничук.

Он подчеркнул, что находится в отделении с женой, которая на 7 месяце беременности и с 9-месячным сыном.

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"Посольства молчат, никто ничего не говорит. Обращаюсь, чтобы как можно скорее подняли вопрос в посольстве и предоставили мне защитника, который бы отстаивал мои права", - добавил Мельничук.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше по запросу России задержали семерых украинцев.