По указке России в Польше арестовали 7 украинцев / фото: zaxid.net

В Польше из-за запросов России об их экстрадиции посадили под арест 7 украинцев.

Еще в ноябре представитель уполномоченного по правам человека Андрей Мамалига заявлял, что речь идет о задержании участников АТО и добровольцев.

Как уточнило МИД Украины, всего за 2016-2019 годы польские правоохранители задержали 19 украинцев. Основанием послужило внесение этих особ в базу Интерпола для экстрадиции в Россию.

Помимо заключенных, еще 3 украинцам суд запретил покидать территорию Польши – также по запросу РФ.

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Информации еще по 5 людям нет.

Среди оснований для подготовки запросов о выдаче России называются причастность к торговля оружием, разбойные нападения, контрабанда наркотиков.

Ранее суд в Германии избрал меру пресечения для бывшего народного депутата Верховной Рады Александра Онищенко в рамках рассмотрения дела о его экстрадиции по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины.