По указке России в Польше арестовали 7 украинцев

Помимо заключенных, еще 3 украинцам суд запретил покидать территорию Польши – также по запросу РФ.
В Польше из-за запросов России об их экстрадиции посадили под арест 7 украинцев.
Еще в ноябре представитель уполномоченного по правам человека Андрей Мамалига заявлял, что речь идет о задержании участников АТО и добровольцев.
Как уточнило МИД Украины, всего за 2016-2019 годы польские правоохранители задержали 19 украинцев. Основанием послужило внесение этих особ в базу Интерпола для экстрадиции в Россию.
Помимо заключенных, еще 3 украинцам суд запретил покидать территорию Польши – также по запросу РФ.
Читайте такжеТуск просит Польшу объединиться против наглой лжи ПутинаЧетырех человек из экстрадиционного списка удалось исключить. Но в МИД не пояснили, каким образом удалось этого достичь.
Информации еще по 5 людям нет.
Среди оснований для подготовки запросов о выдаче России называются причастность к торговля оружием, разбойные нападения, контрабанда наркотиков.
Ранее суд в Германии избрал меру пресечения для бывшего народного депутата Верховной Рады Александра Онищенко в рамках рассмотрения дела о его экстрадиции по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины.