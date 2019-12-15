Онищенко в Германии взяли под стражу на два месяца - экс-нардеп

Александр Онищенко ждет решения относительно экстрадиции / УНИАН

Суд в Германии избрал меру пресечения для бывшего народного депутата Верховной Рады Александра Онищенко в рамках рассмотрения дела о его экстрадиции по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины.

О решении суда написал экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале. По его словам, Онищенко взяли под стражу сроком на два месяца без права внесения залога.

"Похоже рождественско-новогодние праздники Александр Онищенко проведет в немецкой тюрьме", - написал Мосийчук.

Скриншот / t.me/mosiychuk72/1243

Напомним, 3 декабря в в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердили, что беглого экс-депутата Александра Онищенко действительно задержали в Германии.

В конце ноября Онищенко заявил, что вернутся в Украину в пятницу, 13 декабря. Свои слова экс-нардеп подтвердил билетом на самолет Ryanair эконом-класса из Барселоны в Киев.

Как известно, экс-депутата Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО Укргаздобыча.