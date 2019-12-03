"Решается вопрос": в САП пролили свет на задержание Онищенко в Германии

Александр Онищенко / facebook.com/aleksandr.onyshenko

Беглого экс-депутата Александра Онищенко, который собирался вернуться в Украину, действительно задержали в Германии. Соответствующую информацию подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"Решается вопрос о его экстрадиции", - сообщила спикер САП Ольга Постолюк в комментарии РБК-Украина.

По данным издания Страна, Онищенко вел переговоры с украинскими властями относительно сделки, в рамках которой он должен был дать показания против пятого президента Украины Петра Порошенко. Также сообщается, что 30 ноября Онищенко потерял право находиться в Испании.

Как ранее сообщал Главред, в СМИ появилась информация о задержании в Германии беглого экс-нардепа Александра Онищенко