В Германии задержали беглого экс-депутата Онищенко - СМИ

Александр Онищенко / скриншот

Правоохранители Германии задержали бывшего народного депутата Александра Онищенко. Немецкий суд должен решить вопрос об его экстрадиции.

Отмечается, что беглого политика задержали еще 29 ноября в городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным Радио Свобода, суд должен решить, удовлетворять ли экстрадицию Онищенко в Украину, как того просили правоохранители, а до этого момента экс-нардепу изберут меру пресечения. При этом дата заседания суда не сообщается.

В свою очередь, адвокат Онищенко отказался комментировать информацию о задержании.

Стоит отметить, что бывший депутат Рады в Украине подозревается в хищении средств при продаже газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО Укргаздобыча.

Детективы НАБУ в декабре 2015 года начали досудебное расследование хищения средств, в результате которого обнаружили нанесенный государству ущерб на сумму около 3 миллиардов гривен. Следователи считают, что с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели 1,6 миллиарда гривен, полученными от реализации газа. В результате ПАО Укргаздобыча был причинен ущерб в размере более 740 миллионов гривен.

Всего к схеме причастны 29 человек, семь из которых находятся в розыске. Самого Онищенко Рада лишила депутатской неприкосновенности летом 2016 года и поддержала его задержание, но тот момент он уже выехал из Украины.

14 ноября глава НАБУ Артем Сытник анонсировал экстрадицию Онищенко в Украину.

Как ранее сообщал Глдавред, беглый экс-нардеп Александр Онищенко заявил, что вернется в Украину.