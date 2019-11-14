Экс-депутат-беглец Онищенко назвал главу НАБУ "вруном" и опроверг свою экстрадицию

Онищенко пообещал вернуться в Украину добровольно, "если захочет" / УНИАН

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что бывший народный депутат Александр Онищенко, который бежал из Украины и скрывается от следствия, проиграл все суды и его ждет экстрадиция из Испании.

"Онищенко возвращается, ну, почти вернулся в Украину. Почему? Потому что он проиграл все суды на территории Испании - и в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем", - сказал Сытник в интервью 24 каналу.

По словам главы НАБУ, ориентировочная дата возращения экс-нардепа-беглеца - декабрь 2019 года.

"Конечно, что-то еще может произойти, но суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции", - добавил Сытник.

При этом он не исключает, что Онищенко из Испании может убежать в Германию. Таким образом, все будет зависеть от "оперативности зарубежных коллег", резюмировал глава НАБУ.

Слова Сытника прокомментировал в Facebook сам Онищенко – экс-нардеп заявил, что руководитель Бюро "врет", и пообещал вернуться в Украину добровольно, "если захочет".

"Сытник заявляет, что я проиграл суды и экстрадирует вскоре. И опять врет. В решении моего суда написано, что меня могут экстрадировать только с согласия Кабинета министров Испании. Суд по экстрадиции был в марте 2017-ого года. И три года Кабмин так ничего и не подписал. В итоге я сам сообщил всем, что я написал заявление, что хочу вернуться в Украину. И вернусь я в Украину не тогда, когда захотят этого Сытник и прочие балаболы А в том случае, если захочу этого я", - написал Онищенко в соцсети.

Напомним, Александр Онищенко пытался попасть в Верховную Раду 9-го созыва по 93-му округу (Киевская область). Однако, Верховный суд вытолкнул беглого депутата из парламентской гонки.