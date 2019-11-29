"Верю - пора": Беглый нардеп Онищенко рассказал, когда вернется в Украину

Александр Онищенко / УНИАН

Беглый экс-нардеп Александр Онищенко заявил, что вернется в Украину в следующую пятницу, 13 декабря - впервые за три года.

Соответствующее сообщение опубликовало издание Kyiv Post. "Я верю, что пора", — заявил Онищенко.

Свои слова экс-нардеп подтвердил билетом на самолет Ryanair эконом-класса на 13 декабря, из Барселоны в Киев.

По словам Онищенко, сейчас он постоянно проживает в деревне в Испании.

Напомним, ранее беглец-депутат Онищенко пофантазировал об американском кураторе Украины при Порошенко. Позднее он назвал главу НАБУ Артема Сытника "вруном" и опроверг свою экстрадицию.