О залоге речь не идет: беглый экс-нардеп Онищенко ждет решения об экстрадиции в немецкой тюрьме

Александр Онищенко ждет решения относительно экстрадиции / УНИАН

Экс-нардеп Украины Александр Онищенко, которого задержали в Германии, будет дожидаться решения об экстрадиции за решеткой. О выходе из тюрьмы под залог речь пока не идет.

На основании запроса Украины об экстрадиции Высшим земельным судом Ольденбурга был выдан ордер на экстрадиционный арест, передает DW со ссылкой на местную прокуратуру. На данный момент Генеральная прокуратура Ольденбурга ждет правовую позицию адвокатов Онищенко. После этого суд будет решать, выдавать ли Онищенко Украине. Сколько займут по времени процедуры по экстрадиции, в прокуратуре прогнозировать не стали. Однако сообщили, что речь о выходе Онищенко из тюрьмы под залог пока что не идет.

Напомним, 3 декабря в в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердили, что беглого экс-депутата Александра Онищенко действительно задержали в Германии.

В конце ноября Онищенко заявил, что вернутся в Украину в пятницу, 13 декабря. Свои слова экс-нардеп подтвердил билетом на самолет Ryanair эконом-класса из Барселоны в Киев.

Как известно, экс-депутата Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО Укргаздобыча.