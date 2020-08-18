Белорусского оппозиционера с семьей не впустили в Польшу из Украины

Цепкало не пустили в Польшу / Reuters

Белорусского оппозиционера Валерия Цепкало, которому не удалось зарегистрироваться кандидатом в президенты Беларуси, не пустили с семьей в Польшу из Киева.

Об этом он сообщил изданию РИА Новости.

"Мы не смогли попасть на самолет LOT. Представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников. В итоге было сказано, что наши документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу", - сказал Цепкало.

Он уточнил, что у всех членов его семьи есть шенгенские визы, а сам он недавно уже прилетал в Польшу из Киева и тогда трудностей не возникло.

Читайте такжеВ Беларуси нашли мертвым члена ЦИК, отказавшегося подписать фальсификации

Напомним, Валерия Цепкало Центризбирком Беларуси не зарегистрировал кандидатом в президенты страны. Перед выборами 9 августа он покинул с детьми покинул Беларусь и уехал в Россию ‒ поскольку опасался, что будет задержан. Его супруга Вероника Цепкало осталась в Беларуси. Она помогает избирательному штабу единого кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Однако позже Цепкало прибыл в Украину, где 12 августа 2020 года объявил о создании Фронта национального спасения Беларуси.