Британия ввела новые масштабные санкции против России: кто попал в список

Великобритания ввела новые санкции против РФ / Фото pixabay.com

Соединенное Королевство ввело новый пакет ограничений против российских граждан в ответ на продление РФ войны против Украины, пишет издание BBC. Ограничения наложены на новые инвестиции в российскую экономику, запрет на экспорт оборудования в РФ, а также ввоз стали.

В санкционный список Британия добавила 8 бизнесменов. Они связаны с банковским и энергетическим секторами и производством. В список попали:

Сергей Иванов ("Алроса");

Андрей Акимов ("Газпромбанк");

Александр Дюков ("Газпромнефть");

Сергей Корогин (КамАЗ);

Андрей Гурьев ("Фосагро");

Вячеслав Кантор ("Акрон");

Леонид Михельсон ("Новатэк");

Борис Ротенберг ("СМП Банк").

Также Великобритания в рамках пятого санкционного пакета полностью заморозила активы "Сбербанка" и "Московского кредитного банка". Также введен полный запрет на новые инвестиции в российскую экономику, пишет CNN.

"Пятый пакет британских санкций в отношении Москвы в связи с войной в Украине включает полную заморозку активов крупнейшего российского банка "Сбербанка" и "Московского кредитного банка", - отмечает издание.

По его данным, также введен запрет на новые британские инвестиции в Россию на сумму более 14 млрд долларов в 2020 году.

Кроме того, Великобритания планирует полностью отказаться от российской нефти и угля до конца 2022 года. Также Лондон прекратит импорт газа, железа и стали из России и вводит запрет на экспорт нефтяного оборудования и катализаторов.

Ранее Главред писал о том, что Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет антироссийских санкций в связи с нападением РФ на Украину. Под ограничительные миры попали российские топ-чиновники, а также их семьи.

В частности, Белый дом ввел санкции против взрослых детей президента РФ Владимира Путина, а также жены и дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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