Вагнеровцы в Беларуси: в Офисе генпрокурора рассказали, что будет с выдачей

В украинском Офисе генпрокурора прокомментировали ситуацию с выдачей задержанных на минувшей неделе российских наемников.
Сотрудники Офиса генерального прокурора (ОГП) обратились в белорусскую Генпрокуратуру с запросами о выдаче 28 человек из числа сотрудников российской ЧВК Вагнер (которые были задержаны 29 июля в Беларуси)
Об этом сообщается на канале ОГП в мессенджере-Telegram.
Как сообщают следователи, всем 28 лицам, включая девятерых граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины). Шевченковским райсуд Киева избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.
По версии следствия, все они принимали активное участие в военных действиях на Донбассе ‒ на стороне боевиков "ЛНР" и "ДНР".
Напомним, 29 июля белорусские правоохранители задержали под Минском 33 человека. По официальной версии, все задержанные работали в российской частной военной компании Вагнера и приехали в Беларусь дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов президента.
31 июля Офис генерального прокурора Украины обратился к белорусским властям с запросом об экстрадиции этих лиц и ходатайством о заключении их под стражу до получения запросов о выдаче.
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Далее, 5 августа президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре попросил президента Беларуси Александра Лукашенко выдать Украине задержанных под Минском. Позже глава Беларуси допустил, что вариант с выдачей ‒ вполне возможен.