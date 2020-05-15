Дело ЮКОСа: Россия бьется в суде из-за $57 миллиардов для Ходорковского

Ходорковский считался неформальным хозяином ЮКОСа / Reuters

Российская Федерация обратилась в Верховный суд Нидерландов с кассационной жалобой на решение Апелляционного суда Гааги, в рамках которого государство должно выплатить бывшим акционерам компании ЮКОС 57 миллиардов долларов в качестве компенсации за нанесенный им ущерб. Соответствующее заявление опубликовало российское министерство юстиции.

Минюст в судебном порядке намерен оспорить решение, принятое в пользу экс-акционеров компании, главным акционером которой был Михаил Ходорковский.

"15 мая 2020 года Российская Федерация подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК "ЮКОС", обязывающего Россию выплатить 57 млрд долларов США в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба", - отмечается в сообщении ведомства.

Минюст утверждает, что решение суда необоснованно с юридической точки зрения. Согласно позиции министерства, акционеры ЮКОСА пренебрегали антикоррупционным законодательством, незаконно завладели акциями компании и не платили налоги. Поэтому их не должны признавать в качестве "добросовестных инвесторов". Также в ведомстве считают, что бывшие акционеры компании якобы подкупили основного свидетеля по данному делу.

В 2003 году Министерство РФ по налогам и сборам открыло уголовное дело против ЮКОСа – на тот момент крупнейшей нефтяной компании России по обвинению в уклонении от налоговых обязательств. Акционеры компании подверглись уголовному преследованию. Мажоритарный акционер ЮКОСа Михаил Ходорковский и владелец 7% акций компании Платон Лебедев получили реальные уголовные сроки. Ходорковский провел в местах лишения свободы 10 лет и 2 месяца, Лебедев – 10 лет и 5 месяцев.

ЮКОС в 2007 году был признан банкротом.

Бывшие акционеры ЮКОСа продолжают судебные тяжбы с государством касательно компенсации за причиненный им ущерб.

Напомним, Михаил Ходорковский рассказал, как России избавиться от режима Владимира Путина.