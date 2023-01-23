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Глава Пентагона жестко поговорил с ближайшим советником Шольца из-за танков для Украины – СМИ

23 января 2023, 10:49
Ллойд Остин и Вольфганг Шмидт не нашли общей точки зрения в вопросе поставки танков в Украину.
Ллойд Остин
​ Ллойд Остин жестко поговорил с советником Шольца из-за танков Leopard 2 / Фото ua.depositphotos.com

Министр обороны США Ллойд Остин провел жесткий разговор с ближайшим советником канцлера Германии Олафа Шольца Вольфгангом Шмидтом. Основной темой дискуссии стало нежелание немецкого правительства поставлять танки Leopard 2 в Украину.

Кроме того, в Пентагоне возмутились, что правительство Германии публично выдвигает условия для поставки танков Leopard в Украину, сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

По данным СМИ, в США возмущены, что правительство Шольца не может четко ответить на вопрос, готова ли Германия поставить танки Leopard 2 Украине.

"Союзники Германии по НАТО отреагировали едва скрываемым открытым непониманием или гневом на решение канцлера Олафа Шольца пока не давать обещание предоставить Украине танки Leopard", – пишет издание.

Во время заседания министров обороны на базе Рамштайн 20 января глава оборонного ведомства США Остин пытался получить от Германии обязательства по поставке танков Leopard 2. При этом речь шла не только о передаче бронетехники из арсенала немецкой армии, но также о предоставлении Берлином разрешения на экспорт танков немецкого производства другими странами.

Отмечается, что Остин и Шмидт не нашли общей точки зрения в вопросе поставки танков в Украину. В то же время советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан во время разговора с советником немецкого канцлера ФРГ Йенсом Плетнером подверг резкой критике действия Германии.

Танки Leopard для Украины

На встрече Раммштайн-8, которая состоялась 20 января в Германии, так и не было принято решение о передаче Украине танков Leopard 2.

Новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что есть аргументы как "за", так и "против" запуска такой инициативы. В Бундестаге в такой ситуации подвергли критике канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм раскритиковал Германию за неготовность решить вопрос с поставками Leopard 2 Украине. Он подчеркнул, что "устал от этого шоу" и призвал Берлин дать танки Киеву, поскольку это в интересах немецкого государства.

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Россия может пойти на повторное наступление на Украину уже в феврале. Решение по поставке Киеву танков Leopard имеет ключевое значение. Если Берлин не решится на одобрение поставок Leopard украинскому государству, Варшава передаст их сама.

В ближайшее время Польша организует учения для украинских военных на танках Leopard. Об этом заявил глава Бюро международной политики в канцелярии президента Польши Марцин Пшидач.

Ранее президент Польши Анджей Дуда уточнил, что Варшава готова отправить Киеву 14 тяжелых немецких танков Leopard. По его словам, польское государство уже передало более 260 танков времен СССР и ожидает, что военная помощь Украине будет усиливаться.

Танк Leopard 2 - в чем его особенность

Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1.

В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий.

Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу.

Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм.

Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

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