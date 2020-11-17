Миротворцы из РФ привезли в Нагорный Карабах Грады – СМИ

Российские "миротворцы" привезли в Карабах Грады / Reuters

Россия осуществляет контроль над наземным коридором между Арменией и Нагорным Карабахом, поэтому разместила в нем реактивные системы залпового огня Град.

Как сообщает Reuters, журналисты обнаружили в Лачинском коридоре две российские системы залпового огня Град. Экипаж Градов подтвердил, что они прибыли из России.

В этом районе репортеры заметили и российский танк.

В Минобороны РФ заявили, что установили семь временных наблюдательных постов в Лачинском коридоре, который проходит от окраины Армении до Нагорного Карабаха на территории Азербайджана.

Читайте такжеЖители Нагорного Карабаха массово покидают свои дома после пораженияВ Кремле акцентировали, что вооруженных миротворцев будут сопровождать бронетранспортеры и другая техника. При этом о задействовании Градов в миссии в Карабахе не заявляется.

Журналисты подчеркивают, что на сайте Минобороны отсутствуют фотографии реактивных систем залпового огня Град при иллюстрации миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

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