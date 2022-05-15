На зло России: в Польше призвали демилитаризировать Калининград

В Польше призвали демилитаризировать Калининград / УНИАН

НАТО должно демилитаризировать Калининградскую область России, если Финляндия и Швеция присоединятся к Альянсу, сообщил в интервью изданию Dorzeczy.pl бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев.

На вопрос, как вступление Финляндии и Швеции в НАТО изменит ситуацию в Европе, польский политик ответил:

"Безопасность всего восточного фланга будет значительно усилена, потому что и у финнов, и у шведов есть приличные армии. Более того, в такой системе Балтийское море станет морем НАТО. Однако будет очень существенная проблема так называемого Калининграда".

Шереметьев отметил, что необходимо "попросить Калининград перестать называть себя именем преступника Калинина", поскольку этот советский деятель несет ответственность за расстрелы польских военнопленных в Катыни.

"Во-вторых, этот регион нужно демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке", - подчеркнул он.

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На вопрос, каким может быть ответ Москвы на расширение НАТО, экс-замминистра обороны Польши ответил:

"Будет вой, как всегда, и угрозы ядерным оружием, потому что россияне ничем другим пугать не могут".

Финляндия и Швеция вступают в НАТО

Финляндия в связи с полномасштабной военной агрессией России против Украины решила отказаться от нейтралитета и 15 мая приняла решение о вступлении в Североатлантический альянс. Доклад утвержден финским главой государства Саули Ниинисте. Президент назвал эту дату "историческим днем", так как для страны открывается "новая эра".

По данным издания Svenska Dagbladet, во вторник, 17 мая, правительство Швеции собирается официально подать заявку на интеграцию в НАТО. Письмо с заявкой уже во вторник намерены передать либо лично генеральному секретарю организации Йенсу Столтенбергу, либо его представителям.

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