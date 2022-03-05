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Начинают осознавать сумасшествие Путина: против войны с Украиной выступило его ближайшее окружение

5 марта 2022, 19:19
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Самые богатые люди России уже потеряли миллиарды.

Владимир Путин
Владимир Путин / УНИАН

Окружение президента РФ Владимира Путина недовольно санкциями, введенными из-за нападения на Украину.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает, что уже шесть олигархов публично выступили против войны.

"Сейчас уже шесть олигархов с общим капиталом $90 млрд. публично выступили против российской агрессии по отношению к Украине. Состояние российских миллиардеров сократилось за неделю войны почти на $40 млрд", - говорится в сообщении.

Отметим, что по состоянию на 5 марта соответствующие заявления сделали владелец "Новатек" Леонид Михельсон, основатель "Русала" Олег Дерипаска, владелец "Лукойл" Вагит Алекперов, глава "Альфа Групп" Михаил Фридман и его партнер Петр Авен.

Читайте такжеПутинские олигархи тайком вывозят свое имущество в Дубай - СМИОлег Тиньков, Олег Дерипаска и Михаил Фридман не поддерживают решения Владимира Путина воевать с Украиной.

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"Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, а не на войну", - заявил Тиньков.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал весь мир разорвать все связи с Российской Федерацией.

"Россия переходит к уродливой тактике, направленной на максимальный ущерб гражданскому населению: бомбит жилые кварталы и критически важные объекты инфраструктуры, угрожает ядерным объектам. Санкции должны усилиться", – написал Кулеба в Twitter.

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