Не только HIMARS: Украина получит от США новый пакет военной помощи

США выделят очередную военную помощь Украине / Википедия, pixabay

На фоне полномасштабной войны с Россией, США предоставят Украине новый пакет военной помощи размером в 400 млн долларов, сообщил в Twitter репортер издания Foreign Policy Джек Детч.

"Администрация Байдена объявляет для Украины еще один пакет вооружений на сумму 400 млн долларов, включая четыре новых системы HIMARS", - отметил он.

По информации СМИ, с начала полномасштабной агрессии России, Америка уже предоставила нашей стране военную помощь на 7,3 млрд долларов.

Что войдет в очередной пакет американской помощи:

ракетные системы залпового огня HIMARS

3 тактических машины,

1000 высокоточных 155-мм артиллерийских боеприпасов

противобатарейные системы и запчасти.

Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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