Не только HIMARS: Украина получит от США новый пакет военной помощи

Администрация Байдена объявляет для Украины еще один пакет вооружений на сумму 400 млн долларов.
На фоне полномасштабной войны с Россией, США предоставят Украине новый пакет военной помощи размером в 400 млн долларов, сообщил в Twitter репортер издания Foreign Policy Джек Детч.
"Администрация Байдена объявляет для Украины еще один пакет вооружений на сумму 400 млн долларов, включая четыре новых системы HIMARS", - отметил он.
По информации СМИ, с начала полномасштабной агрессии России, Америка уже предоставила нашей стране военную помощь на 7,3 млрд долларов.
Что войдет в очередной пакет американской помощи:
- ракетные системы залпового огня HIMARS
- 3 тактических машины,
- 1000 высокоточных 155-мм артиллерийских боеприпасов
- противобатарейные системы и запчасти.
Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.
Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.
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