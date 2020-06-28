Будет второй тур: стали известны результаты экзит-полов выборов президента Польши

Экзит-пол показал результаты выборов президента Польши / facebook.com/EuroMaydan

В Польше 28 июля состоялись выборы президента и по данным экзит-пола по результатам голосования во второй тур проходят действующий глава государства Анджей Дуда и главный оппозиционный кандидат от Гражданской платформы, мэр Варшавы Рафал Тжасковский.

Как сообщает TVN24, исследование на избирательных участках провела социологическая служба Ipsos, которая традиционно организовывала опросы предпочтений избирателей в стране.

По данным эксзит-пола голоса избирателей Польши распределились следующим образом:

Дуда - 41,8% голосов;

Тжасковський – 30,4%.

Результаты других кандидатов в президенты Польши (всего в избирательном списке было 11 кандидатов):

Шимон Головня (независимый кандидат) – 13,3%;

Кшиштоф Босак (председатель партии "Национальное движение") – 7,4%;

Роберт Бедронь (бывший мэр Слупська, действующий депутат Европарламента, глава партии "Весна") – 2,9%;

Владислава Косиняка-Камыш (руководитель Польской крестьянской партии) – 2,6%;

Марек Якубьяк (член Сейма, экс-предприниматель и профессиональный солдат в отставке) – 0,5%;

Павел Танайно (политик и предприниматель) – 0,3%;

Владислав Витковский (политик и общественный активист) – 0,3%;

Станислав Жолтек (бизнесмен) – 0,3%;

Мирослав Пиотровский (академик) – 0,2%.

Государственная избирательная комиссия обещает обнародовать официальные результаты выборов во вторник вечером или в среду.

Читайте такжеАктрису Кравец включили в опрос по выборам мэра КиеваТакже центральная избирательная комиссия Польши сообщила о рекордно высокой явке на выборах за историю независимости страны, она составила 62,9%. По причине сильной жары и ограничения количества избирателей на участках в связи с пандемией, некоторые поляки в своем стремлении проголосовать даже теряли сознание.

Как известно, выборы перенесли с мая на июнь из-за пандемии коронавируса. Части избирателей из зараженных регионов разрешили голосовать по почте. На участки нужно было приходить в маске, но снимать ее для удостоверения личности.

Анджей Дуда / Фото: REUTERS

Рафал Тжасковский / Фото: REUTERS

Напомним, президент России Владимир Путин, который намерен внести поправки в Конституцию РФ и обнулись свои президентские сроки, открыто заявил о желании баллотироваться на очередной президентский срок и не заниматься поисками преемника.

Как ранее сообщалось, правительство Польши назвало последнюю статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне манипулированием историей для ослабления Запада.