Будет второй тур: стали известны результаты экзит-полов выборов президента Польши

В Польше 28 июля состоялись выборы президента и по данным экзит-пола по результатам голосования во второй тур проходят действующий глава государства Анджей Дуда и главный оппозиционный кандидат от Гражданской платформы, мэр Варшавы Рафал Тжасковский.
Как сообщает TVN24, исследование на избирательных участках провела социологическая служба Ipsos, которая традиционно организовывала опросы предпочтений избирателей в стране.
По данным эксзит-пола голоса избирателей Польши распределились следующим образом:
Дуда - 41,8% голосов;
Тжасковський – 30,4%.
Результаты других кандидатов в президенты Польши (всего в избирательном списке было 11 кандидатов):
Шимон Головня (независимый кандидат) – 13,3%;
Кшиштоф Босак (председатель партии "Национальное движение") – 7,4%;
Роберт Бедронь (бывший мэр Слупська, действующий депутат Европарламента, глава партии "Весна") – 2,9%;
Владислава Косиняка-Камыш (руководитель Польской крестьянской партии) – 2,6%;
Марек Якубьяк (член Сейма, экс-предприниматель и профессиональный солдат в отставке) – 0,5%;
Павел Танайно (политик и предприниматель) – 0,3%;
Владислав Витковский (политик и общественный активист) – 0,3%;
Станислав Жолтек (бизнесмен) – 0,3%;
Мирослав Пиотровский (академик) – 0,2%.
Государственная избирательная комиссия обещает обнародовать официальные результаты выборов во вторник вечером или в среду.
Читайте такжеАктрису Кравец включили в опрос по выборам мэра КиеваТакже центральная избирательная комиссия Польши сообщила о рекордно высокой явке на выборах за историю независимости страны, она составила 62,9%. По причине сильной жары и ограничения количества избирателей на участках в связи с пандемией, некоторые поляки в своем стремлении проголосовать даже теряли сознание.
Как известно, выборы перенесли с мая на июнь из-за пандемии коронавируса. Части избирателей из зараженных регионов разрешили голосовать по почте. На участки нужно было приходить в маске, но снимать ее для удостоверения личности.
Напомним, президент России Владимир Путин, который намерен внести поправки в Конституцию РФ и обнулись свои президентские сроки, открыто заявил о желании баллотироваться на очередной президентский срок и не заниматься поисками преемника.
Как ранее сообщалось, правительство Польши назвало последнюю статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне манипулированием историей для ослабления Запада.