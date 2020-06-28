УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Будет второй тур: стали известны результаты экзит-полов выборов президента Польши

Победителями гонки стали нынешний глава государства и мэр Варшавы.

28 июня 2020, 23:59
Экзит-пол
Экзит-пол показал результаты выборов президента Польши / facebook.com/EuroMaydan

В Польше 28 июля состоялись выборы президента и по данным экзит-пола по результатам голосования во второй тур проходят действующий глава государства Анджей Дуда и главный оппозиционный кандидат от Гражданской платформы, мэр Варшавы Рафал Тжасковский.

Как сообщает TVN24, исследование на избирательных участках провела социологическая служба Ipsos, которая традиционно организовывала опросы предпочтений избирателей в стране.

По данным эксзит-пола голоса избирателей Польши распределились следующим образом:

  • Дуда - 41,8% голосов;

  • Тжасковський – 30,4%.

Результаты других кандидатов в президенты Польши (всего в избирательном списке было 11 кандидатов):

  • Шимон Головня (независимый кандидат) – 13,3%;

  • Кшиштоф Босак (председатель партии "Национальное движение") – 7,4%;

  • Роберт Бедронь (бывший мэр Слупська, действующий депутат Европарламента, глава партии "Весна") – 2,9%;

  • Владислава Косиняка-Камыш (руководитель Польской крестьянской партии) – 2,6%;

  • Марек Якубьяк (член Сейма, экс-предприниматель и профессиональный солдат в отставке) – 0,5%;

  • Павел Танайно (политик и предприниматель) – 0,3%;

  • Владислав Витковский (политик и общественный активист) – 0,3%;

  • Станислав Жолтек (бизнесмен) – 0,3%;

  • Мирослав Пиотровский (академик) – 0,2%.

Государственная избирательная комиссия обещает обнародовать официальные результаты выборов во вторник вечером или в среду.

Читайте такжеАктрису Кравец включили в опрос по выборам мэра КиеваТакже центральная избирательная комиссия Польши сообщила о рекордно высокой явке на выборах за историю независимости страны, она составила 62,9%. По причине сильной жары и ограничения количества избирателей на участках в связи с пандемией, некоторые поляки в своем стремлении проголосовать даже теряли сознание.

Как известно, выборы перенесли с мая на июнь из-за пандемии коронавируса. Части избирателей из зараженных регионов разрешили голосовать по почте. На участки нужно было приходить в маске, но снимать ее для удостоверения личности.

Анджей Дуда
Анджей Дуда / Фото: REUTERS
Рафал Тжасковский
Рафал Тжасковский / Фото: REUTERS

Напомним, президент России Владимир Путин, который намерен внести поправки в Конституцию РФ и обнулись свои президентские сроки, открыто заявил о желании баллотироваться на очередной президентский срок и не заниматься поисками преемника.

Как ранее сообщалось, правительство Польши назвало последнюю статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне манипулированием историей для ослабления Запада.

новости Польши Анджей Дуда экзит-полл
Сейчас вы просматриваете новость «Будет второй тур: стали известны результаты экзит-полов выборов президента Польши». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:37
Эколог: в предгорьях украинских Карпат срублено 70% леса, в горах – 50%
00:19
День Тихона: какой сегодня праздник 29 июня, приметы и именины
28 июня, воскресенье
23:59
Будет второй тур: стали известны результаты экзит-полов выборов президента Польши
23:57
В Украине издали необычную Конституцию для самых маленьких Фото
23:36
Папа Римский обратил внимание на наводнение в Украине
23:32
Как убрать зуд после укуса комаров: нестандартный способ
22:59
Символическое совпадение: Ткаченко высказался о Дне Конституции и молодежи
22:46
Англиканская церковь назвала Иисуса Христа темнокожим: опубликованы изображения Фото
22:26
ВОЗ ошарашила стоимостью разработки эффективной вакцины от коронавируса
22:05
Порошенко предложил перенести День Конституции на апрель Видео
21:59
Коронавирус в Украине и мире на 28 июня: за сутки заразились 175 тысяч человек Видео
21:26
"Ти ж мене підманула": Лукашенко лихо "зажигал" под хит Повалий Видео
21:17
У границы России зафиксирован повышенный уровень радиоактивности
20:50
"Это испытание": Путин признался, как бережется от коронавируса
20:33
Германия готовит санкции против США из-за Северного потока-2
20:28
Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 июня: финансовый взлет и романтические приключения Видео
20:27
Пневмония: симптомы, лечение, факторы риска
19:51
"Хе*ней страдаете": скандал с забракованными Зеленским весами для фур получил продолжение Видео
19:30
19-летний гражданин РФ сбежал в Украину от российской армии Видео
19:07
Онкология гарантирована: названо самое опасное мясо
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять