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Убийство генерала: Иран выдал ордер на арест Трампа

Официальный Тегеран обратился в Интерпол.

29 июня 2020, 17:37
Трамп
Иран выдал ордер на арест Трампа / Reuters

В Иране прокуратура выдала ордер на арест президента США Дональда Трампа в рамках уголовного дела об убийстве генерала Касема Сулеймани.

Как сообщает Al Jazeera, иранская прокуратура обвиняет американского лидера и еще 30 человек в убийстве и терроризме.

Правоохранительные структуры Ирана сообщили среди подозреваемых только имя Трампа, остальных обвиняемых они не называют.

В ходе следственных действий Иран обратился в Интерпол с просьбой объявить Трампа в международный розыск с "красной карточкой", то есть объединить усилия правоохранительных органов стран, которые ведут борьбу вместе с Тегераном с уголовной преступностью.

Уточняется, что уголовное преследование Трампа будет продолжено даже после того, как он покинет пост президента США.

Как известно, в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде был убит генерал-майор Касем Сулеймани. В смерти военачальника Иран обвиняет лично Трампа.

Как ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал в кругу американских чиновников ‒ военная помощь Украине должна оплачиваться из бюджета НАТО (Североатлантического альянса).

Напомним, Джон Болтон утверждал, что Дональд Трамп ни в какую не желал признавать вмешательство России в дела США либо других государств, поскольку остерегался, что его могут обвинить в сговоре с Кремлем. Кроме того, Болтон назвал отношения Дональда Трампа и Владимира Путина "загадкой".

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