Помпео рассказал о возможных санкциях против режима Лукашенко

Майк Помпео рассказал о возможной реакции США на ситуацию в Беларуси / Reuters

В Белом доме пока не определились, какой будет реакция на ситуацию вокруг выборов президента Беларуси. Вместе с тем он не исключил введения санкций, в частности прекращение поставок Минске американской нефти.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в комментарии Радио Свобода.

"Мы еще не определились с тем, какая будет надлежащая реакция, но могу сказать одно: мы будем сотрудничать с нашими европейскими друзьями, которые ценят свободу и которые так же обеспокоены тем, что произошло", - подчеркнул госсекретарь.

На вопрос о том, рассматривают ли в Вашингтоне возможность санкций в отношении официального Минска, Помпео ответил, что рассматриваются все варианты.

"Что именно мы, по нашему мнению, можем сделать - и не только США односторонне, но и в многостороннем порядке - на благо народа Беларуси. Будут ли это санкции, или это будут решения по поставкам (нефти, - ред.) - это еще только предстоит определить. Выборы прошли совсем недавно, и мы должны понаблюдать, как будет развиваться ситуация в ближайшем будущем ", - сказал Помпео.

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Как сообщал Главред, ранее кандидат в президенты США Джо Байден выступил в поддержку участников массовых протестов в Беларуси, которые не согласны с предварительными результатами выборов президента, согласно которым победу получил действующий президент страны Александр Лукашенко.