Признание Тихановской президентом Беларуси: в США сделали неожиданное заявление

Светлана Тихановская / Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Беларуси после президентских выборов.

Как подчеркнул он в интервью Fox News, Вашингтон пока не принял решения о признании Светланы Тихановской президентом Беларуси.

Он отметил, что США "еще не рассмотрели все аспекты ситуации".

"Мы ищем инструменты, которые больше всего подходят для обеспечения результата, которого требует народ Беларуси", - сказал Помпео.

Он добавил, что американские власти поддерживают белорусский народ.

По словам госсекретаря, в Белом доме знают, что белорусы хотят свободы и изменить направление развития страны, чего не смог сделать Александр Лукашенко.

Он также заявил о готовности американских властей поддержать граждан Беларуси, используя "дипломатические возможности".

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