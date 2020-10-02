Признание Тихановской президентом Беларуси: в США сделали неожиданное заявление

Американские власти поддерживают белорусский народ, подчеркнул Майк Помпео.
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Беларуси после президентских выборов.
Как подчеркнул он в интервью Fox News, Вашингтон пока не принял решения о признании Светланы Тихановской президентом Беларуси.
Он отметил, что США "еще не рассмотрели все аспекты ситуации".
"Мы ищем инструменты, которые больше всего подходят для обеспечения результата, которого требует народ Беларуси", - сказал Помпео.
Он добавил, что американские власти поддерживают белорусский народ.
По словам госсекретаря, в Белом доме знают, что белорусы хотят свободы и изменить направление развития страны, чего не смог сделать Александр Лукашенко.
Он также заявил о готовности американских властей поддержать граждан Беларуси, используя "дипломатические возможности".
Читайте такжеНовый удар по режиму Лукашенко: в Беларуси готовят масштабные протесты
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.