Санкции против Беларуси: в ФРГ рассказали, что грозит Лукашенко

Беларуси грозят новые санкции ЕС / УНИАН

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал вероятность ужесточения Европейским союзом санкции против Беларуси.

По его словам, новые ограничительные меры будут введены в случае, если Александр Лукашенко не отреагирует на требования ЕС, пишет Bild.

Маас напомнил, что ФРГ как и Евросоюз не признают результаты выборов в Беларуси.

"Как ЕС, мы не признаем выборы (президента Беларуси - ред.) и приняли решение о санкциях, которые сейчас будем претворять в жизнь. Если Лукашенко не отреагирует, то будут введены новые санкции", - подчеркнул глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Министр подчеркнул, что Лукашенко должен быть "наконец готов к диалогу", и выдвинул перечень требований.

"Я прошу Лукашенко провести переговоры с оппозицией, повторные выборы и прекратить насилия против демонстрантов. Лукашенко должен показать, что он уважает права человека и свободу прессы", - добавил Маас.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что попытка Брюсселя ввести санкции против чиновников режима Александра Лукашенко в Беларуси может обернуться провалом.

Стало известно о том, что Греция и Кипр готовы не поддержать ограничения из-за своей политической позиции по Турции.

В свою очередь Александр Лукашенко прокомментировал вероятность введения санкций против его режима.

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Он подчеркнул, что Беларусь уже проходила период санкций и пригрозил Польше и Литве за введение санкций против Минска.