"Тыл развален сильнее фронта": Гиркин заявил о невозможности мобилизации в РФ, обвинив в этом Путина

Гиркин заявил невозможности мобилизации в РФ, обвинив в этом Путина / скриншот

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что Россия неспособна провести всеобщую мобилизацию, чтобы перебросить в Украину еще большее количество "пушечного мяса".

Для этого нужна сильная экономика и хорошая военная инфраструктура., которых у России на данный момент нет, заявил террорист.

"Судя по тому, что сообщают с фронта, тыл наших Вооруженных сил развален… еще в большей степени, чем фронт. Попытка проведения даже частичной мобилизации может привести к тому, что степень неготовности, степень развала как пузырь из сортира поднимется и лопнет, забрызгав всех", - констатировал Гиркин.

Также он заявил, что из-за этой ситуации к Путину в скором времени придет прозрение.

Читайте такжеГиркин вопит из-за бездействия Путина: "Песков и "фанерный" - балаболы, надо врезать по Банковой!""Он с удивлением, оттирая с лица эти брызги, увидит, что, оказывается, все, что было сделано при нем за 20 лет в военной сфере, это фактически пузырь", - заявил Гиркин.

Ранее террорист резко высказался в адрес президента РФ Владимира Путина и его окружения. Он в очередной раз напомнил, что Путина окружает команда, которая провалила все поставленные перед ними задачи в войне против Украины.

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