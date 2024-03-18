"Умер" король Британии Чарльз III: что известно

Сегодня, 18 марта, западные СМИ распространили информация о якобы смерти короля Британии Чарльз III ссылаясь на сообщения Букингемского дворца.
Однако официального сообщения о смерти сына Елизаветы II пока нет.
Последняя публикация в соцсети Instagram с королем Чарльзом публиковалась 4 дня назад.
Что известно о болезни короля Чарльза III
В феврале 2024 года Букингемский дворец официально сообщил о болезни короля. У Чарльза III диагностировали рак. Он уже приступил к лечению.
Как стало известно болезнь Чарльза обнаружили во время операции короля в больнице из-за доброкачественного увеличения предстательной железы.
Тогда специалисты выявили проблему, которая вызвала беспокойство. Дальнейшие диагностические тесты обнаружили форму рака. В заявлении не указывается точный диагноз.
"Его Величество начал регулярное лечение, в течение которого врачи посоветовали ему отложить публичные обязанности. В этот период Его Величество будет продолжать заниматься государственными делами и официальными документами, как обычно", — говорится в заявлении.
Королева Камилла поделилась обновленной информацией о состоянии здоровья короля Чарльза.
"В данных обстоятельствах он чувствует себя очень хорошо", — сказала королева. Он очень тронут всеми письмами и сообщениями, которые публика присылает отовсюду, и это очень воодушевляет", - добавила она, пишет Harpers Bazar.
Последние новости о короле Чарльзе
Недавно издание Express.co.uk. опубликовало информацию, что дворец якобы уже разработал план, как будет проходить прощание с монархом в случае его смерти.
Сценарий прощания получил название "Мост Менай". Предполагается, что такое название выбрали из-за тесной связи короля с Уэльсом, где находится мост Менай. Чарльз, который раньше носил титул принца Уэльского, проводил там немало времени каждый год.
По разработанному плану первым о кончине короля узнает его старший сын Уильям, потом младший сын принц Гарри, а уже после них все родственники короля.
Кто такой король Чарльз ІІІ
Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.
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