В Беларуси умер мужчина, раненый силовиками во время протестов / tut.by

В военном госпитале в столице Беларуси скончался 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. Мужчина 11 августа был ранен в голову из огнестрельного ранения во время разгона акций протеста против избрания Александра Лукашенко президентом страны на очередной срок.

Об этом сообщает портал Tut со ссылкой на родственников погибшего.

По словам его дочери Людмилы, семья двое суток не могла отыскать Геннадия Шутова после разгона протестной акции 11 августа в Бресте. Позже они выяснили, что мужчину сперва доставили в Брестскую областную больницу, а затем на вертолете переправили в военный госпиталь Минска.

Напомним, сразу после разгона акций протеста (9-11 августа 2020 года) в Бресте в больницы города с повреждениями различной степени тяжести обратились около ста людей.

12 августа в пресс-службе белорусского МВД сообщили ‒ накануне против протестующих в Бресте применили огнестрельное оружие, в результате чего был ранения получил один человек. Позднее текст сообщения был отредактирован. Из него пропало слово "огнестрельное".

До того сообщалось, что в ходе разгона акций протестов несогласных с результатами выборов президента погибло двое жителей Беларуси.