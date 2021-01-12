В ОБСЕ отреагировали на блокировку аккаунтов Трампа в Telegram / Фото Reuters

Блокировка аккаунтов президента США Дональда Трампа в социальных сетях затрагивает дискуссию о роли этих платформ в вопросе свободы слова.

Об этом говорится в сообщении ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

"Устранение президента США Трампа с нескольких платформ социальных сетей затрагивает суть очень важной дискуссии о роли, которую эти платформы играют в отношении свободы выражения мнений", - говорится в сообщении.

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