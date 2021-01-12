В ОБСЕ отреагировали на блокировку аккаунтов Трампа в Telegram

В организации заговорили о блокировке платформ и свободе слова.
Блокировка аккаунтов президента США Дональда Трампа в социальных сетях затрагивает дискуссию о роли этих платформ в вопросе свободы слова.
Об этом говорится в сообщении ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.
"Устранение президента США Трампа с нескольких платформ социальных сетей затрагивает суть очень важной дискуссии о роли, которую эти платформы играют в отношении свободы выражения мнений", - говорится в сообщении.
Протесты в Вашингтоне – о чем ранее сообщал Главред:
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, по меньшей мере больше десятка сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.
- В соцсетях уже увидели "русский след" в организации беспорядков в США, так как на одном из видео штурма Капитолия слышны фразы на русском языке.
Автор: Екатерина Трохимчук