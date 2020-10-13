В России допустили прекращение диалога с Евросоюзом из-за отравления Навального

Пока непонятно, как Россия и Евросоюз могут сотрудничать на экономическом уровне, считает Сергей Лавров.
Официальная Москва может пойти на прекращение диалога с Брюсселем в том случае, если ЕС продолжит неуважительное отношение к России. Причиной потенциального демарша россиян может стать обвинение европейцев в адрес РФ в отравлении оппозиционера Алексея Навального.
Об этом в рамках форума Валдай заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает издание МК.
Глава российского внешнеполитического ведомства подверг критике заседание Совета ЕС по международной политике и напомнил об обвинениях в адрес Москвы.
"Посмотрите, как сейчас проходило заседание Совета ЕС по внешней политике и какие нравоучительные сентенции звучали, заявления о том, что Россия не смогла воспользоваться возможностью, шансом объяснить, что случилось с Навальным. Наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться, тем более, что Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят", - сказал Лавров.Читайте такжеНавальный назвал сценарий эффективного удара санкциями по режиму Путина
Также он подчеркнул, что в Москве пока нет четкого понимания того, как Россия может вести бизнес с Евросоюзом.
Отравление Алексея Навального
- Российский оппозиционный политик Алексей Навальный 20 августа пожаловался на плохое самочувствие во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, чтобы предоставить Навальному медицинскую помощь. Политика госпитализировали, он впал в кому.
- Через два дня Навального привезли в немецкую клинику Шарите для дальнейшего прохождения лечения.
- Немецкие власти сделали заявление, что Навальный был отравлен химическим веществом из группы Новичок. К такому выводу пришли немецкие врачи. Сведения подтвердили представители лабораторий Швеции и Франции.
- Сам Алексей Навальный считает, что за его отравлением стоит российский президент Владимир Путин.
- В Кремле заявили, что обвинение Навального в адрес Путина является оскорбительным.
- В Евросоюзе 12 октября одобрили введение санкций против российских чиновников из-за отравления Алексея Навального. Данную инициативу подержали Париж и Берлин.