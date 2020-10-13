В России допустили прекращение диалога с Евросоюзом из-за отравления Навального

Мы должны временно прекратить общение с Евросоюзом - Лавров / Reuters

Официальная Москва может пойти на прекращение диалога с Брюсселем в том случае, если ЕС продолжит неуважительное отношение к России. Причиной потенциального демарша россиян может стать обвинение европейцев в адрес РФ в отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в рамках форума Валдай заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает издание МК.

Глава российского внешнеполитического ведомства подверг критике заседание Совета ЕС по международной политике и напомнил об обвинениях в адрес Москвы.

"Посмотрите, как сейчас проходило заседание Совета ЕС по внешней политике и какие нравоучительные сентенции звучали, заявления о том, что Россия не смогла воспользоваться возможностью, шансом объяснить, что случилось с Навальным. Наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться, тем более, что Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят", - сказал Лавров.Читайте такжеНавальный назвал сценарий эффективного удара санкциями по режиму Путина

Также он подчеркнул, что в Москве пока нет четкого понимания того, как Россия может вести бизнес с Евросоюзом.

Отравление Алексея Навального