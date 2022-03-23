В Сети вычислили подставного "диджея" на концерте c Путиным в Москве: оказался служивым ФСО

На погонах молодого человека нанесены литеры ПП, которые могут означать его принадлежность к президентскому полку.
Диджеем на пропагандистской акции в Лужниках с участием Владимира Путина, посвященной годовщине захвата Крыма, был сотрудник Федеральной службы безопасности РФ.
В Сети уже нашли фото молодого мужчины, игравшего роль диджея на массовом сборище в столице РФ.
Отметим, что на снимке он запечатлен в военной форме. Предполагается, что он может быть сотрудником российской государственной охраны.
Обратим внимание, что на погонах молодого человека нанесены литеры ПП, которые могут означать его принадлежность к президентскому полку.
Справка: президентский полк — российская воинская часть, в настоящее время входящая в состав Федеральной службы охраны РФ, задействованная в обеспечении охраны объектов Кремля — официальной резиденции президента РФ.
Напомним, в России состоялся концерт "Крымская весна", посвященный оккупации Крыма. В нем приняли участие многие российские звезды.
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