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Поворот на восток. У Польши назревают большие проблемы в ЕС

Анастасия Кучкина

журналист

14 августа 2020, 09:03

Польша накапливает влияние в Восточной Европе. Но удастся ли ей создать альтернативу ЕС и что ждет страну после президентских выборов в США, узнавал Главред.

Дуда Трамп Польша США
Если Трамп проиграет выборы, Польша может попасть в немилость в США / Reuters

Внешняя политика Польши после переизбрания ее президента Анджея Дуды на второй срок продолжает движение в привычном ей фарватере – последовательного накопления своего влияния в Восточной Европе. Именно с этим связаны ее инициативы по объединению вокруг себя ряда стран на постсоветском пространстве, находящихся под влиянием США. Но, эксперты, опрошенные Главредом, сходятся во мнении, что править бал Польше осталось недолго, так как она может потерять поддержку в лице США в случае проигрыша Дональда Трампа, что грозит ей проблемами в отношениях с ключевыми странами Евросоюза.

Альянсы с Польшей - под вопросом

Амбиции Польши к лидерству в Восточной Европе очевидны, так как сегодня это одна из наибольших стран в регионе с растущей экономикой и постимперским синдромом после распада Речи Посполитой. Собственно, этим во многом объясняется ее тяготение к главенству во всевозможных союзах, которые зачастую территориально повторяют границы распавшегося государства. Яркий тому пример – недавняя инициатива Польши о создании Люблинского треугольника с участием Украины и Литвы.

Старший эксперт программы европейских, региональных и российских исследований Украинского института будущего Андреас Умланд рассказал Главреду, что поворот Польши на восток может быть связан с охлаждением отношений с западноевропейскими партнерами из-за критики деятельности консервативного правительства Польши – в частности, в ЕС Польшу критикуют за эксперименты с судебной реформой в стране и отход от демократических принципов, что даже послужило поводом для разговоров в декабре прошлого года о возможном выходе Польши из ЕС по стопам Великобритании.

Читайте такжеПока Украина тормозит, Польша использует нас в своей политике"Дуда изначально придерживался этого направления, так как он давно упоминал о концепции Интермариума (концепция партнерского блока государств от Балтийского до Черного и Адриатического морей, впервые озвученная президентом Польши Юзефом Пилсудским после Первой мировой войны. - Главред). Однако любые попытки Польши отделиться в какой-то новый союз, ввиду ее проблем с Евросоюзом, сейчас переоценены. Во-первых, потому, что большинство политических сил Польши – проевропейские и другого варианта для них, кроме как находиться в составе ЕС, не существует. Ведь если посмотреть опросы в Польше, то поддержка Евросоюза там остается высокой, в отличие от Великобритании, где Евросоюз стал непопулярным. Во-вторых, никакой опасности в том, что Польша и Литва пытаются выстроить альтернативу НАТО и ЕС тоже нет – наоборот, такое объединение стран может стать добавочной структурой, которая не грозит распадом ЕС и возникновением блока между ЕС и Россией", - говорит Умланд.

Политолог, историк, руководитель фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко напоминает, что в 2009 году Польша и Швеция уже предлагали проект "Восточного партнерства" по углублению отношений с шестью постсоветскими странами - Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдовой и Украиной, но та инициатива сошла на нет. "Это тоже была попытка показать, что Польша может быть модератором процессов в Восточной Европе, но тогда инициатива оказалась неэффективной. Предложить что-то похожее сейчас рискованно, потому что Польша может не получить поддержки у соседних стран по ряду причин. Например, с Украиной у Польши есть разногласия по историческим вопросам, с Беларусью - на фоне последних событий и так далее почти со всеми возможными партнерами. Поэтому Польша и дальше будет оставаться весомым игроком, однако не таким весомым, каким она была 10-15 лет назад", - считает Бондаренко.

Без США Польшу ждут проблемы

При этом эксперты не исключают, что в дальнейшем обострения отношений между Брюсселем, Берлином и Варшавой не избежать. Основная причина - в слишком тесных связях Польши со Штатами. Ведь после громкого выхода из ЕС давнего союзника США - Великобритании - Польша стала главным партнером и представителем интересов США как в самом Евросоюзе, так и среди постсоветских стран Восточной Европы.

Такое положение вещей не устраивает других крупных игроков ЕС – Францию и Германию. Причем конфликт Польши с последней только набирает оборотов после того, как стало известно о перебросе военных баз США из Германии в Польшу. Но, как утверждают опрошенные Главредом эксперты, дело не только в этом.

"Исторически так сложилось, что отношения у Польши с Францией были гораздо лучше, чем с Германией, но сейчас Франция воспринимает Польшу как креатуру США - то есть непростые отношения с США они переносят и на Польшу. С Германией у Польши есть взаимная настороженность из-за территориальных претензий, о которых предпочитают не говорить вслух, в частности, из-за Вроцлава, Гданьска и других территорий, присоединенных к Польше после Второй мировой войны. Но главная причина конфликта с Германией состоит в жесткой позиции Польши по стратегическому для Германии проекту "Северного потока-2" и других энергетических проектов. Потому о потеплении отношений говорить еще рано", - говорит Бондаренко.

Читайте такжеПольша готовится к развалу ЕвросоюзаПольский журналист и политолог Марек Серант уточняет, что позиции Польши в Европе уже в ближайшем будущем могут пошатнуться:

"Все будет зависеть от того, кто именно станет президентом США. Поляки поставили на Трампа - руководство государства почти не поддерживает отношений с конкурентами Трампа, в чем все видят угрозу. Пока отношения достаточно хорошие, но, чтобы они такими остались, польским политикам нужно немедленно начать встречаться также с демократами и другими кандидатами на пост президента США. Если этого не сделать, то в случае победы Байдена, отношения между странами могут стать холоднее и надо будет годами склонять к себе нового президента Штатов, а такого Польша себе позволить не может. Потому что рядом Россия и так как в НАТО главная – Америка, без ее поддержки Польша будет слабой".

Польша США Евросоюз Франция Андреас Умланд Кость Бондаренко
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