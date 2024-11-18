Знают единицы: какая тайная кнопка в машине может 'остановить износ двигателя'

Механик посоветовал владельцам авто с двигателем внутреннего сгорания обратить внимание на скрытую кнопку, которая есть почти во всех современных автомобилях.

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Как остановить износ двигателя машины - экспети назвали тайную кнопку / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Ненажатие какой тайной кнопки может повредить двигатель, аккумулятор и стартер машины

Как уменьшить износ двигателя автомобиля

Ведущий механик Скотти Килмер призвал владельцев бензиновых и дизельных автомобилей срочно нажимать секретную кнопку, расположенную на приборной панели, передает Express.

Главред выяснил, как уменьшить износ двигателя в городских условиях.

Он предупредил, что игнорирование этой важной кнопки, которая есть в большинстве современных авто, может привести к серьезным повреждениям ключевых компонентов, таких как двигатель, аккумулятор и стартер.

Новые автомобили оборудованы режимом старт/стоп, который выключает двигатель на короткое время, когда машина стоит, например, в пробке или на светофоре, пока водитель держит ногу на газу.

Однако Килмер отметил, что этот режим может вызвать серьезные проблемы для некоторых важных частей автомобиля.

"Вы видите эту маленькую кнопку с надписью "A-off". Знаете что, возьмите себе за привычку нажимать "A-off". Теперь она не будет выключать двигатель, когда вы останавливаетесь. Он продолжит работать как обычный автомобиль и не будет постоянно выключаться, заводясь", - отметил он в видео на своем YouTube канале.

Смотрите видео о том, как предупредить износ двигателя:

Он отметил, что наибольший износ двигателя происходит во время запуска автомобиля. Это объясняется тем, что масло находится в нижней части двигателя, и масляный насос должен сначала перекачать его в верхнюю часть, чтобы обеспечить смазку.

"Каждый раз, когда вы выключаете машину, масло опускается вниз, и его нужно снова закачивать наверх. Вы действительно хотите, чтобы ваш автомобиль постоянно заводился и останавливался? Это быстрее изнашивает двигатель, быстрее изнашивает стартер, быстрее разряжает аккумулятор", - советует он.

Водители могут выключить этот режим, нажав кнопку "A off", которая обычно расположена на приборной панели рядом с рычагом переключения передач.

В некоторых автомобилях может быть необходимо нажимать переключатель для деактивации режима или выключить его вручную через информационно-развлекательную систему.

Эксперты CarBase считают, что этот механизм может помочь уменьшить загрязнение и сэкономить топливо, хотя признают, что водителям понадобится некоторое время, чтобы освоить систему и начать ей доверять.

Однако они также отметили, что некоторые компоненты могут изнашиваться быстрее, если оставлять этот режим включенным.

"Технология "стоп-старт" требует мощных компонентов. Хотя срок службы этих компонентов не должен быть короче, чем у обычного автомобиля, они могут быть дороже", резюмировали эксперты.

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