Покрова Пресвятой Богородицы 2019 – открытки и поздравления с Покровом

14 октября – великий церковный праздник. Это Покрова Пресвятой Богородицы 2019.

Некоторые говорят: Покров, имея в виду, что омофор (накидка) у Приснодевы Марии один. Но число не суть важно, главное – это всенародная любовь к этому празднику. С давних времен и по сей день праздник Покрова в Украине отмечают от души и с трепетом в сердце.

С праздником Покровы поздравить стараются всех – от мала до велика. А посему открытки с Покровом Пресвятой Богородицы и поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы своими словами – непременная часть праздника.

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Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы в прозе

С днем Покрова Пресвятой Богородицы! От чистого сердца пожелаю всех благ жизни и радости души, неугасаемой веры и доброй надежды, искренней любви и верного счастья, крепкого здравия и любимых близких рядом.

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Читайте такжеСвято Покрови 2019: привітання прозою, вірші, смс та листівкиВеличественный праздник – Покров Пресвятой Богородицы – вызывает добрый трепет в душе каждого из нас. Сегодня мы ставим свечи в церкви для того, чтобы наши близкие были укрыты от любых мирских бед. Я хочу пожелать в этот праздник много света и доброго отношения к людям. Чтобы Богородица не забыла ваш дом и хранила вашу семью. Чтобы вас не коснулось зло, и счастье освещало ваш путь.

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Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы любимому:

Сердечно поздравляю со святым праздником – с Покровой! Пусть покровительствующая Пресвятая Богородица хранит и убережет тебя, мой милый, от бед и невзгод! И пусть в жизни всегда царит гармония, доброе здравие и любовь!

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Любимый, спешу поздравить тебя с замечательным и светлым праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Я желаю тебе света в жизни, добра, защиты от любых горестей и печалей. Чтобы наша жизнь была легкой, как у нас легко на сердце сегодня. Чтобы добро в твоей душе горело так же ярко, как церковные свечи, а твоя сегодняшняя щедрость к обездоленным сопровождала тебя ежедневно.

Поздравления на Покров Пресвятой Богородицы в стихах

С Богородицы Покровом поздравляю,

Мира, счастья, радости, желаю.

Пусть она от скверны защищает,

Пусть от бед любых тебя спасает.

Будет пусть Защитницей небесной,

Благодатью дарит пусть чудесной,

Господа Всевышнего пусть молит

Для тебя о самой лучшей доле.

***

Стих про Покров Пресвятой Богородицы:

Каждый христианин свечи зажигает –

Пресвятой Богородицы Покров наступает.

Они просят ее о простых вещах,

Боль за душу вылилась в словах.

Говорите в храме о своих грехах –

Только так спасение придет.

Раскайтесь в неправедных делах –

Только так прощение вас ждет.

Не гневите Божию Мать,

И она добро вам будет посылать.

Она всех пожалеет украдкой

И споет Божью песнь очень сладко.

***

Стихи про Пресвятую Богородицу:

Желаю, чтобы Божья Мать

Тебя всегда оберегала,

Чтоб не дала тебе страдать

И благодатью покрывала.

Чтоб светлый ангел вместе с ней

Ответил на твои молитвы,

Много дарил счастливых дней

И поддержал в житейских битвах.

***

Праздник Покрова: стих

Покров Богородицы — праздник святой!

Заступнице я помолюсь всей душой,

Для близких прошу я защиты от зла,

Чтоб жизнь их спокойной и ясной была.

Зажгу я свечу за любимых моих,

Для них попрошу нынче всех благ земных…

Чтоб жили вы все, дорогие мои,

В покое, и мире, и вечной любви!

***

Желаю, чтобы Божья Мать

Тебя всегда оберегала,

Чтоб не дала тебе страдать

И благодатью покрывала.

Чтоб светлый ангел вместе с ней

Ответил на твои молитвы,

Много дарил счастливых дней

И поддержал в житейских битвах.

Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы: смс

С Покровом вас поздравляю! Желаю благодати, радости и добра в жизни!

***

На землю вновь пришел Покров

И Богородица Святая

Дарует нам свою любовь,

Нам ласки и добра желая.

***

С Покровом всех сегодня поздравляю,

Желаю благодати и добра.

Здоровья, мира и любви желаю,

В делах удачи, а в сердцах тепла.

***

Обрадуете нынче Пресвятую Богоматерь, Которая радует нас непрестанно. Пусть она хранит от напасти и молится за нас Богу. И нежит, как мать чад своих, и горит желанием, чтобы все спаслись и вошли в Царство Сына Ее. С праздником!

***

Пусть Богородица хранит вас

И защитит своим Покровом,

Благословляет в добрый час.

Пускай же будут все здоровы.

Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы – видео: