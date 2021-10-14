День защитника Украины: поздравления, картинки и открытки к празднику

День защитника Украины 2021 / 24tv.ua

Ежегодно День защитника Украины отмечается 14 октября. В этом году праздник выпадает на четверг, и он будет выходным днем.

О других выходных средины осени, читайте в нашем материале: Выходные в октябре 2021: как будут отдыхать украинцы и будет ли дополнительный выходной.

День защитника Украины был установлен указом президента Петра Порошенко в 2014 году как государственный праздник. Он призван почтить всех тех, кто защищает честь и территориальную целостность страны, и тех, кто погиб на фронте.

Дата праздника была выбрана не случайно. 14 октября – великий религиозный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Именно Богоматерь считалась покровительницей украинского казачества.

В 2021 году Верховная Рада поддержала изменения в названии праздника на День защитников и защитниц Украины, чтобы почтить и женщин, которые несут воинскую службу.

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День защитника Украины: поздравления, картинки и открытки

Вот и наступил настоящий мужской праздник - День защитника Отечества. Дорогие мужчины хочется пожелать чтобы вам в жизни всегда было кого и что защищать и чтобы вы уверенно выполняли возложенные на вас мужские функции. И не только по защите наше Отечества! С праздником дорогие наши и любимые мужчины!

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С Днем защитника Украины! Желаю быть здоровым, уверенным в себе и успешным. Оставайся таким же сильным и умным. Пускай в жизни у тебя будет спокойствие и мир, а на работе - стабильность.

День защитника Украины поздравления

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Мужество, честь, сила и отвага — только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем Вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.

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В День защитника Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.

День защитника Украины картинки

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Сегодня Украина отмечает три славных праздника - День защитника Украины, День украинского казачества и Покрову Пресвятой Богородицы. От всего сердца поздравляю с этими знаменательными праздниками всех мужчин Украины, достойных потомков великих прадедов, в чьих жилах течет горячая казацкая кровь.

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В день защитника Украины –

Будем чествовать мужчин.

Защищая человечество,

Все отважны, как один,

Так пускай же сила, мужество

Не покинут никогда.

Ваше славное содружество

Процветает пусть всегда!

День защитника Украины открытки

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С праздником мужества, славы и силы!

Чествуем вас, дорогие мужчины!

И от души вам желаем с любовью,

Чтоб богатырским было здоровье.

Ясного неба, лишь мирных сражений,

Роста карьерного и достижений.

Пусть на все блага жизнь будет щедра.

Радости, счастья, любви вам, добра.

***

Украина-мать вами гордится,

От врагов помогаете ей защититься!

Крепнет с годами надёжный оплот,

И уважение снова растёт!

Пусть крепкою будет наша держава,

И возрастает армии слава!

Бои лишь учебными будут всегда,

Мирного неба нам на века!

С Днем защитника Украины поздравления

***

Мы День защитника страны,

Сегодня отмечаем.

Здоровья, мужества, любви,

Ребятам пожелаем.

Вы защищали наш покой,

Всегда, везде и всюду,

У Украины, кроме вас,

Защитников не будет.

Пускай же Родина воздаст

За все ваши заслуги.

А мы тогда благодарим,

И поздравлять вас будем.

Поздравление с Днем защитника Украины

День защитника Украины 2021

Картинки с Днем защитника Украины