День защитника Украины: поздравления, картинки и открытки к празднику

День защитника Украины - поздравления в прозе и стихах - подборка Главреда.
Ежегодно День защитника Украины отмечается 14 октября. В этом году праздник выпадает на четверг, и он будет выходным днем.
О других выходных средины осени, читайте в нашем материале: Выходные в октябре 2021: как будут отдыхать украинцы и будет ли дополнительный выходной.
День защитника Украины был установлен указом президента Петра Порошенко в 2014 году как государственный праздник. Он призван почтить всех тех, кто защищает честь и территориальную целостность страны, и тех, кто погиб на фронте.
Дата праздника была выбрана не случайно. 14 октября – великий религиозный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Именно Богоматерь считалась покровительницей украинского казачества.
В 2021 году Верховная Рада поддержала изменения в названии праздника на День защитников и защитниц Украины, чтобы почтить и женщин, которые несут воинскую службу.
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День защитника Украины: поздравления, картинки и открытки
Вот и наступил настоящий мужской праздник - День защитника Отечества. Дорогие мужчины хочется пожелать чтобы вам в жизни всегда было кого и что защищать и чтобы вы уверенно выполняли возложенные на вас мужские функции. И не только по защите наше Отечества! С праздником дорогие наши и любимые мужчины!
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С Днем защитника Украины! Желаю быть здоровым, уверенным в себе и успешным. Оставайся таким же сильным и умным. Пускай в жизни у тебя будет спокойствие и мир, а на работе - стабильность.
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Мужество, честь, сила и отвага — только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем Вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.
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В День защитника Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.
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Сегодня Украина отмечает три славных праздника - День защитника Украины, День украинского казачества и Покрову Пресвятой Богородицы. От всего сердца поздравляю с этими знаменательными праздниками всех мужчин Украины, достойных потомков великих прадедов, в чьих жилах течет горячая казацкая кровь.
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В день защитника Украины –
Будем чествовать мужчин.
Защищая человечество,
Все отважны, как один,
Так пускай же сила, мужество
Не покинут никогда.
Ваше славное содружество
Процветает пусть всегда!
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С праздником мужества, славы и силы!
Чествуем вас, дорогие мужчины!
И от души вам желаем с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье.
Ясного неба, лишь мирных сражений,
Роста карьерного и достижений.
Пусть на все блага жизнь будет щедра.
Радости, счастья, любви вам, добра.
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Украина-мать вами гордится,
От врагов помогаете ей защититься!
Крепнет с годами надёжный оплот,
И уважение снова растёт!
Пусть крепкою будет наша держава,
И возрастает армии слава!
Бои лишь учебными будут всегда,
Мирного неба нам на века!
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Мы День защитника страны,
Сегодня отмечаем.
Здоровья, мужества, любви,
Ребятам пожелаем.
Вы защищали наш покой,
Всегда, везде и всюду,
У Украины, кроме вас,
Защитников не будет.
Пускай же Родина воздаст
За все ваши заслуги.
А мы тогда благодарим,
И поздравлять вас будем.