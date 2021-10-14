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День защитника Украины: поздравления, картинки и открытки к празднику

14 октября 2021, 01:53

День защитника Украины - поздравления в прозе и стихах - подборка Главреда.

День защитника Украины 2021
День защитника Украины 2021 / 24tv.ua

Ежегодно День защитника Украины отмечается 14 октября. В этом году праздник выпадает на четверг, и он будет выходным днем.

О других выходных средины осени, читайте в нашем материале: Выходные в октябре 2021: как будут отдыхать украинцы и будет ли дополнительный выходной.

День защитника Украины был установлен указом президента Петра Порошенко в 2014 году как государственный праздник. Он призван почтить всех тех, кто защищает честь и территориальную целостность страны, и тех, кто погиб на фронте.

Дата праздника была выбрана не случайно. 14 октября – великий религиозный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Именно Богоматерь считалась покровительницей украинского казачества.

В 2021 году Верховная Рада поддержала изменения в названии праздника на День защитников и защитниц Украины, чтобы почтить и женщин, которые несут воинскую службу.

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День защитника Украины: поздравления, картинки и открытки

Вот и наступил настоящий мужской праздник - День защитника Отечества. Дорогие мужчины хочется пожелать чтобы вам в жизни всегда было кого и что защищать и чтобы вы уверенно выполняли возложенные на вас мужские функции. И не только по защите наше Отечества! С праздником дорогие наши и любимые мужчины!

***

С Днем защитника Украины! Желаю быть здоровым, уверенным в себе и успешным. Оставайся таким же сильным и умным. Пускай в жизни у тебя будет спокойствие и мир, а на работе - стабильность.

День защитника Украины поздравления, картинки, открытки
День защитника Украины поздравления

***

Мужество, честь, сила и отвага — только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем Вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.

***

В День защитника Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.

День защитника Украины поздравления, картинки, открытки
День защитника Украины картинки

***

Сегодня Украина отмечает три славных праздника - День защитника Украины, День украинского казачества и Покрову Пресвятой Богородицы. От всего сердца поздравляю с этими знаменательными праздниками всех мужчин Украины, достойных потомков великих прадедов, в чьих жилах течет горячая казацкая кровь.

***

В день защитника Украины –

Будем чествовать мужчин.

Защищая человечество,

Все отважны, как один,

Так пускай же сила, мужество

Не покинут никогда.

Ваше славное содружество

Процветает пусть всегда!

День защитника Украины поздравления, картинки, открытки
День защитника Украины открытки

***

С праздником мужества, славы и силы!

Чествуем вас, дорогие мужчины!

И от души вам желаем с любовью,

Чтоб богатырским было здоровье.

Ясного неба, лишь мирных сражений,

Роста карьерного и достижений.

Пусть на все блага жизнь будет щедра.

Радости, счастья, любви вам, добра.

***

Украина-мать вами гордится,

От врагов помогаете ей защититься!

Крепнет с годами надёжный оплот,

И уважение снова растёт!

Пусть крепкою будет наша держава,

И возрастает армии слава!

Бои лишь учебными будут всегда,

Мирного неба нам на века!

День защитника Украины поздравления, картинки, открытки
С Днем защитника Украины поздравления

***

Мы День защитника страны,

Сегодня отмечаем.

Здоровья, мужества, любви,

Ребятам пожелаем.

Вы защищали наш покой,

Всегда, везде и всюду,

У Украины, кроме вас,

Защитников не будет.

Пускай же Родина воздаст

За все ваши заслуги.

А мы тогда благодарим,

И поздравлять вас будем.

День защитника Украины поздравления, картинки, открытки
Поздравление с Днем защитника Украины
День защитника Украины поздравления, картинки, открытки
День защитника Украины 2021
День защитника Украины поздравления, картинки, открытки
Картинки с Днем защитника Украины
День защитника Украины поздравления, картинки, открытки
С Днем защитника отечества

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День защитника Украины
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