Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день, приметы на Покров

Покров Пресвятой Богородицы 2021 / yantar.ua

Православная и католическая церкви ежегодно отмечают Покров Пресвятой Богородицы 14 октября. В этом году праздник выпадает на четверг. В храмах Украины будут проходить торжественные богослужения.

Как поздравить близких со светлым праздником Покрова Пресвятой Богородицы, читайте в нашем материале: Покров Пресвятой Богородицы: душевные поздравления и картинки к празднику.

Покров Пресвятой Богородицы 2021: что нельзя делать и что можно

Праздник Покрова один из наиболее почитаемых в народе. Считалось, что в этот день землю окутывает первый снег. Отсюда и название праздника – снег "покрывает" природу. Согласно одной из версий, название праздника произошло от обряда покрывания головы платком после свадьбы. В день 14 октября ожидали сватов и играли свадьбы. Период сватовства и свадеб необходимо было завершить до наступления Рождественского поста. По поверьям, это принесет молодоженам счастье в семейной жизни.

О том, можно ли жениться на Покрову, рассказал настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел:

В этот день жениться можно. Только нельзя разводиться, потому что "что Бог сочетал, того человек да не разлучает". Реклама

Как и на любой другой религиозный праздник, на Покров Пресвятой Богородицы нельзя:

ссориться и сквернословить;

заниматься тяжелым физическим трудом и домашней работой;

шить, вязать, гладить;

брать деньги в долг.

Четверг на Покрову – постный день. Поэтому не стоит подавать на стол молочные и мясные угощения. Приветствуются блюда из рыбы и овощей. Можно использовать растительное масло для приготовления пищи.

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Этот день обладает особой энергетикой и многие люди желают узнать судьбу, прибегая к помощи гаданий. Ранним утром девушки со всех ног спешили в церковь, чтобы поставить свечу и помолиться о скором замужестве. Некоторые прибегают к любовной магии, чтобы обратить на себя внимание желанного человека или увидеть своего суженного. Церковь резко осуждает подобное.

На Покрову многие суеверные люди начинают гадать, хотят знать предсказания. Этого ничего нельзя делать, потому что всё это от лукавого. И всякое гадание не приносит человеку пользы. Человек ничего не может знать, потому что сокрыта тайной будущее.

Владыка Павел отмечает, что люди, которые занимаются колдовством, в какой-то мере связаны с дьяволом. Дьявол всегда общается с человеком, даже незаметно и ему известно все что мы говорим, как и с кем мы общаемся. Поэтому он может открыть человеку что-то, что кажется правдивым. Но это все обман, подчеркнул митрополит Вышгородский и Чернобыльский.

Приметы на Покров