Замена биткоину: в США рассказали о революции на рынке криптовалют

В США рассказали о революции на рынке криптовалют

Уже в 2019 году в США могут ввести в обращение новую криптовалюту Unit-e, разработкой которой занимается команда профессоров из университетов Стэнфорда, MIT, Беркли и Калифорнии.

Новая криптовалюта может стать серьезным конкурентом знаменитому биткоину, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что новая цифровая валюта сможет обрабатывать до 10 тысяч транзакций в секунду. К примеру, биткоин может способен обработать от 3,3 до 7 транзакций в секунду, эфириум – от 10 до 30, а система Visa — в среднем около 1700.

Кроме того, это первый проект некоммерческого фонда Distributed Technology Research, который создан при поддержке хедж-фонда Pantera Capital Management.

Напомним, ранее экономист спрогнозировал курс криптовалют в 2019 году.