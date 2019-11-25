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Крупнейшие бизнес-ассоциации выступили против законопроектов о "налоговом терроре"

25 ноября 2019, 12:20

Против законопроектов 1210 и 1210-1 уже выступили Американская торговая палата, Европейская Бизнес Ассоциация, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей, Союз украинских предпринимателей, Совет предпринимателей при Кабмине и много других.

Американская торговая палата выступила против законопроектов 1210 и 1210-1, которые предусматривают существенное усиление налогового и административного давления на украинский бизнес.

По мнению АСС, законопроекты нарушают два базовых принципа налоговой политики - рассудительность и предсказуемость. "Бизнес-сообщество страны выразило серьезную озабоченность относительно нынешней редакции законопроектов №1210 и 1210-1 и призывает Верховную Раду не рассматривать эти законодательные инициативы без значительного усовершенствования", – заявили в Американской торговой палате.

О несоблюдении этих базовых принципов в поданных налоговых законопроектах заявила и Европейская Бизнес Ассоциация ЕВА, которая ранее уже выступала против упомянутых инициатив, сделала повторное заявление, в котором подчеркнула необходимость соблюдения стабильности налогового законодательства, которое нарушается законопроектами 1210 и 1210-1.

"Предлагаемые сроки введения законопроектов (незамедлительно после опубликования или с 1 января 2020 года) являются неприемлемыми", – отметили в Европейской Бизнес Ассоциации. Против законопроектов 1210 и 1210-1 выступили и в Украинском союзе промышленников и предпринимателей законопроектов.

"Крупнейшие недостатки документа – новые подходы к администрированию, введение понятия "вины", "умысла". Мы же понимаем, что установление налоговыми органами вины и намерения уже в актах проверок прокладывает прямую дорогу, чтобы дальше формировались уголовные дела, если только суммы доначисления будут большие. То есть чем больше бизнес, тем больше шансов, что при установке такого намерения будут возникать дополнительные проблемы в соответствующих предприятиях", – отмечает вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Юлия Дроговоз.

В УСПП настаивают: налоговая сфера должна быть прогнозируемая, и призывают исключить из законодательной практики подобные "новации", которые содержат значительные коррупционные риски. В Федерации работодателей Украины считают, что упомянутые законопроекты создают существенные риски ухудшения условий деятельности для бизнеса и для экономики. В частности, в ФРУ раскритиковали ограничения на учет в расходах процентов по долговым обязательствам, фактическое внедрение практики налогообложения курсовых разниц, которые возникают из-за колебания валютного курса, резкое повышение акцизов на отдельные товары (в частности, на некоторые табачные изделия).

"Предложенное увеличение штрафных санкций за нарушения, связанные с регистрацией налоговых накладных, а также за несвоевременную уплату согласованных налоговых обязательств не имеет экономического смысла и несет исключено фискально-карательные нагрузки", - отметил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

В Союзе украинских предпринимателей раскритиковали усложнение администрирования налога на прибыль и трансфертное ценообразование, усиление налогового и административного давления на отдельные отрасли с нарушением принципа стабильности законодательства. Также в СУП категорически не согласились с исключением из Налогового кодекса норм о личной ответственности налоговых инспекторов в случае необоснованного начисления налогов и сборов. Напомним, ранее против законопроектов 1210 и 1210-1 выступили и в Совете предпринимателей при Кабинете Министров Украины, назвав представленные законопроекты "налоговым террором против добросовестных налогоплательщиков".

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