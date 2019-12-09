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Бизнес требует от Гетманцева доработки изменений в Налоговый кодекс

9 декабря 2019, 13:05

Принятие закона №1210 может ухудшить инвестиционный климат страны и негативно сказаться на развитии экономики страны в целом, уверены эксперты.

Бизнес-сообщество, объединенное Союзом украинских предпринимателей, Европейской Бизнес Ассоциацией и Американской торговой палатой в Украине призывает председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева обеспечить максимально прозрачный, качественный и конструктивный процесс подготовки проекта Закона №1210, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс ко второму чтению.

Об этом говорится в совместном заявлении организаций. "График дальнейшей работы над законопроєктом №1210 должна формироваться с учетом того, что бизнес-сообщество должно иметь достаточно времени для тщательной наработки предложений", - говорится в документе.

В частности, по мнению экспертов, нуждаются в пересмотре и доработке положения проекта закона №1210 по увеличению возможностей фискальных органов применять штрафные санкции, возможностей продления продолжительности налоговых проверок, снятие ограничений на запрос информации налоговыми органами от бизнеса, выборочное существенное увеличение налоговой нагрузки на определенные отрасли, такие как горнодобывающая, металлургическая и табачная, масштабные изменения правил трансфертного ценообразования и тому подобное.

Представители бизнес-сообщества предостерегают, что проект закона №1210 содержит большое количество предложений, принятие которых может привести к повышению фискального давления на добросовестных налогоплательщиков, ухудшить инвестиционный климат страны и негативно сказаться на развитии экономики страны в целом.

"Призываем власть прислушаться к предложениям добросовестного бизнеса, который платит налоги и наполняет бюджет страны, и не препятствовать его деятельности путем поспешного принятия несбалансированных правил налогообложения", - говорится в заявлении.

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