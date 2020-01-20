Защита от России и морозов: в Украине решили создать новое предприятие

Укруголь – зачем Украина создает новое госпредприятие / pravda.dn.ua

В Украине появится еще одно госпредприятие – Укруголь. Соответствующий приказ уже подписан.

Новое ведомство будет работать при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды появится новое госпредприятие, а располагаться на проспекте Академика Палладина, 46/2 в Киеве.

Руководитель госпредприятия пока не назначен.

А вот цель создания Укругля намечена – защитить украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта, обеспечить надлежащего прозрачного функционирования рынка угля и потребность наших потребителей в дефицитных марках угля.

Ранее сообщалось, что в Украине резко упала добыча угля. Выдача черного золота на-гора сократилась на почти 7%.