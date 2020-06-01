ДТЭК Ахметова своими тарифными аппетитами потопит Зеленского – Войцицкая

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Компания ДТЭК злоупотребляет монопольным положением на угольном рынке и в Борштынском энергострове. Об этом пишет в своем колонке на УП народный депутат VIII созыва Виктория Войцицкая.

"Компания ДТЭК контролирует более 80% добычи угля, это монополия? Очевидно, что да. Цена угля (в переводе на калорийность 5250 ккал) в Роттердаме 35 долларов, цена угля в Украине – 70 долларов, это злоупотребление монопольным положением? Очевидно, что да, - пишет экс-нардеп. Компания ДТЭК контролирует 90% генерирующих мощностей Бурштынского энергострова, это монополия? Цена электроэнергии в Бурштынском энергоострове 50 евро за МВт-час, а в соедних Словакии и Венгрии 25 евро, видим ли злоупотребление монопольным положением? Очевидно, что да".

Но самая циничная схема, которая сейчас реализуется – это остановка блоков Энергоатома ради больших заработков компании ДТЭК Ахметова, - отмечает Виктория Войцицкая.

"На прошлой неделе проищошло дополнительное ограничение блоков Энергоатома, и работающая мощность упала до 6600 МВт – это новый исторический антирекорд. В то же время ДТЭК запускает новые энергоблоки и тепловая генерация теперь работает на почти в два раза больших мощностях, чем до карантина", - подчеркивает народный депутат VIII созыва.

"ДТЭК Ахметова своими агрессивными тарифными аппетитами потопит очередного президента, на этот раз Зеленского. Все движется по той же спирали: "новая власть – временные трудности – покупка новой власти – конец (уже преступной в глаза народа) власти", - прогнозирует Виктория Войцицкая.