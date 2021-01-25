Эксперт рассказал, как повлияет на курс доллара окончание локдауна / УНИАН

На курс гривны к доллару США практически наверняка окажет влияние выход Украины из коронавирусного локдауна. Об этом в комментарии порталу Факты рассказал аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов.

"25 января закончился тотальный локдаун украинской экономики, что непременно приведет к росту спроса на валюту со стороны импортеров. Им необходимо пополнить свои товарные запасы, так как вслед за отменой ограничений начнет расти и деловая активность. Экспортеры, в свою очередь, будут выходить на рынок с продажами валют, чтобы конвертировать средства для проведения платежей в украинский бюджет. 26 января Минфин Украины проведет аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Рынку будут предложены облигации в гривнах с погашением через 6, 18, 24 и 36 месяцев. Нерезиденты, вероятно, данное размещение проигнорируют. На предстоящей неделе по курсу доллара к гривне ожидаем укрепления к уровню 28,30 грн. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, поднимется до отметки 34,45 гривны", ‒ сказал он.

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