Госбюджет-2021: сколько средств выделят на лечение COVID-больных

Сколько денег заложено в бюджет на лечение коронавируса

В 2021 году на Программу медицинских гарантий (ПМГ) планируют выделить 123 млрд грн. - на весь год на лечение пациентов с COVID-19 в ПМГ предусмотрены только 14,5 млрд грн.

Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает Укринформ со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).

"Бюджет на медицину - сейчас один из главных вопросов для страны. В НСЗУ понимают, что в условиях пандемии экономика переживает значительный спад. НСЗУ будет эффективно и прозрачно распределять каждую сумму средств на Программу медицинских гарантий. Но при условии выделения 123 млрд на ПМГ в 2021 году не будет средств на несколько очень важных для страны и граждан вещей. В предложенном бюджете на 123 млрд на лечение пациентов с COVID-19 на весь год предусмотрено только 14,5 млрд грн", - сообщили в Нацслужбе здоровья.

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В НСЗУ добавили, что, несмотря на динамику заболеваемости и рост нагруженности на систему, уже во втором квартале придется в десять раз уменьшить расходы на лечение пациентов с COVID-19.

Кроме этого, придется отказаться от доплат врачам за работу с такими пациентами.

Также в НСЗУ обращают внимание на необходимость предусматривать финансирование не только лечения, но и профилактики.

"Чтобы преодолеть пандемию, нужно закладывать средства не только на лечение, но и на предотвращение инфицирования. Наиболее надежный метод - это вакцинация. В бюджете в объеме 123 млрд в программе медицинских гарантий 2021 недостаточно средств для повышения финансирования первичного звена медицинской помощи и на вакцинацию от COVID-19. Это вопрос национальной безопасности. Правительства США, Германии и многих стран уже готовятся к масштабному проекту вакцинации. И со стороны Украины будет ответственным и взвешенным шагом выделить на это средства и обеспечить граждан защитой от болезни", - акцентировали в Нацслужбе.

Также в НСЗУ отмечают, что бюджет в 123 млрд грн не позволит ввести доплаты за достижение индикаторов качества для первичной и экстренной помощи. НСЗУ придется уменьшить количество услуг по ранней диагностике рака, которые государство оплатит пациентам. А онкологические заболевания - среди лидеров в причинах смертности в Украине.