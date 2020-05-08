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В долгах как в шелках: Нацбанк озвучил размер программы МВФ

8 мая 2020, 19:51

По словам главы НБУ Якова Смолия, новая программы МВФ Stand-by составит 5 миллиардов долларов.

Смолий
Смолий назвал размер обновленной программы МВФ / Пресс-служба НБУ

Международный валютный фонд и Украина прекратили переговоры о сотрудничестве на базе программы расширенного финансирования EFF и вместо этого обсуждают возможности реализации сотрудничества в условиях программы Stand-by. 

Сегодня глава Нацбанка Яков Смолий поведал, что новая программы МВФ Stand-by составит 5 миллиардов долларов.

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"Но средства, которые Украина получит по этой программе в течение 2020 и 2021 года такие же, как и мы получали по программе расширенного финансирования, то есть около 5 млрд долларов", - сказал Смолий.

Он напомнил, что после утверждения программы МВФ к этим средствам присоединятся другие доноры.

"Это и Всемирный банк, Европейская комиссия, и помощь правительств Канады и Японии", - уточнил глава НБУ. 

Ранее политический эксперт Юрий Романенко, комментируя вмешательство Фонда во внутриполитические дела Украины, призвал прекратить отношения с МВФ.

Также отметим, аналитик Александр Кочетков рассказал, почему МВФ уже не стремится к сотрудничеству с Киевом, а Запад провоцирует дрейф Украины в сторону России.

МВФ кредит НБУ Яков Смолий
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