Меморандум не поможет: эксперт объяснил неизбежность "взлета" ЖКХ-тарифов

Украинцам прогнозируют рост цифр в ЖКХ-квитанциях / УНИАН

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Украине может произойти уже в октябре, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

В комментарии изданию Obozrevatel он не исключил взлет ЖКХ-тарифов на 40% и пояснил, что единственным решением в этой ситуации может стать сохранение тарифов на старом уровне, а также уменьшение цены на газ для теплокоммунэнерго.

Эксперт напомнил о том, что стоимость газа, который будет использоваться для нужд населения, установили на уровне 7,42 грн, а для бюджетной сферы и бизнеса – 16 грн.

"Я полностью уверен, что год назад в бюджеты закладывали стоимость газа для теплокомунэнерго не дороже 6-7 грн. Потому они физически не могут функционировать при такой цене. Потому и стоит вопрос компенсаций, но где искать такие компенсации – тоже не понятно", - говорит он.

Глава СПКУ не исключил, что отопительный сезон в этом году во многих городах начнется с опозданием.

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Попенко добавил, что подписанный между Кабмином и городами тарифный меморандумом не повлияет на ситуацию, ведь документ не имеет юридической силы, а из-за роста стоимости газа избежать подорожания будет сложно.

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Подорожание газа в Украине

Ранее сообщалось, что цена за газ по результатам электронных биржевых торгов достигла отметки в 1 тысячу 447 долларов США за тысячу кубометров.

Как следует из данных, опубликованных на сайте Украинской энергетической биржи, на 1 октября, газ объемом 10 тысяч кубометров предлагался по цене 38 тысяч 532 гривны за тысячу кубометров.