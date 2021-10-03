В Украине резко подскочила стоимость газа: опубликованы новые цены

Цены на газ в Украине возросли / УНИАН

В Украине цена за газ по результатам электронных биржевых торгов достигла отметки в 1 тысячу 447 долларов США за тысячу кубометров.

Как следует из данных, опубликованных на сайте Украинской энергетической биржи, на 1 октября, газ объемом 10 тысяч кубометров предлагался по цене 38 тысяч 532 гривны за тысячу кубометров.

Также, по данным биржи, средневзвешенная цена газа с НДС за октябрь составила 28 тысяч 654 гривны за тысячу кубометров, в то время как этот же показатель за сентябрь был в полтора раза меньше и составил 18 тысяч 505 гривен за тысячу кубометров.

/ ueex.com.ua

/ ueex.com.ua

Средневзвешенные цены на природный газ: что нужно знать

Средневзвешенная цена газа месячного ресурса рассчитывается путем деления общей стоимости заключенных на Украинской энергетической бирже сделок с базисом поставки ВТТ (в ГТС Украины) с учетом НДС по купле-продаже данного ресурса на сумму объемов купли-продажи данного ресурса по результатам заключенных сделок в течение всего периода его реализации.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине газоснабжающие компании опубликовали новые месячные тарифы, которые начнут действовать с октября 2021 года.

Месячные тарифы на октябрь выросли у ряда поставщиков.

Обратим внимание, что отдельные газоснабжающие компании подняли тариф выше 30 гривен за кубометр газа.