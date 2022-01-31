Налог на церковь: под Львовом украинцы стали получать странные счета

Налог на церковь / pixabay, facebook

Во Львовской области с селе Подборцы местный житель получил интересную записку. В ней говорилось, что он задолжал более 2,5 тысяч гривен налога на церковь.

Предприниматель Николай Федан в Facebook обнародовал фото писаной от руки бумажки, в которой говорилось о том, у него "задолженность налога на церковь".

"Рассмешило меня сегодня. Я не хожу в церковь и не заключаю никаких договоров. Но церковь решила меня обложить, не спрашивая меня ничего", – написал мужчина.

С 2013 года Федан якобы задолжал 2 530 гривен. До 2016 года "налог" был 220 гривен, а затем вырос до 330. Мужчина заметил, что перестал ходить в церковь, когда узнал о таких поборах.

Кто отправил записку

Журналисты позвонили по номеру, указанному в записке. Трубку подняла женщина, которая представилась Анной. Своего поста собеседница не уточнила и сказала, что она – жительница села и "человек с Богом в сердце".

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"Семья Николая в течение длительного промежутка времени не платила средства на помощь церкви, поэтому им поступил счет "на подносе" за все годы, но это все от всей души, ведь мы все помогаем церкви", – отметила женщина изданию Дело.

Она добавила, что церковь не может заставить кого-то платить, ведь для этого нет соответствующего документа. Поэтому мужчина может не погашать свою задолженность. Однако, по ее словам, "на все воля Божья и там зачтется".

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Как ранее сообщали, налоговые изменения в 2022 году предусматривают, что украинцы получили новые налоги на землю, а также на собственно выращенные овощи.

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