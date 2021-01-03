"Нет никакой подушки": эксперт рассказал, что будет с курсом гривны в 2021 году

Эксперт дал прогноз по курсу гривны в 2021 году / УНИАН

У украинской валюты, гривны, крайне неблагоприятные перспективы в 2021 году.

Такой прогноз в специальном комментарии для Главреда сделал экономист и политолог Олег Соскин ‒ директор Института трансформации общества. По его словам, первый сильный удар по курсу гривны нанесет тот факт, что в 2021 году Украина должна будет вернуть 25 миллиардов долларов внешних долгов.

"У государства просто нет средств для того, чтобы удержать гривну в 2021 году. Ведь за этот год Украина должна будет вернуть, как минимум, 25 миллиардов долларов долгов. Тем более, доходная часть бюджета-2020 провалена. Что тогда говорить о 2021-ом? Все это значит, что под гривной нет никакой "подушки", ‒ сказал он.

По его словам, серьезного обрушения гривны стоит ждать уже в январе-марте.

"Гривны напечатано много. Роста ВВП нет. Золотовалютные запасы сокращаются. Заимствования размещаются под очень высокий процент, обслуживать их уже не представляется возможным. Сбор денег с населения уже достиг предела. При этом власть собственными руками уничтожает средний и малый бизнес в Украине. Вскоре начнется банкротство городов. В Пенсионном фонде денег не хватает, и эту дыру приходится закрывать, беря средства из госбюджета. Как видим, есть все предпосылки, чтобы в феврале-марте курс гривны обвалился", ‒ заявил Соскин.

По мнению эксперта, размеры внешнего долга Украины не оставляют никаких шансов властям страны удержать курс гривны.

"Совокупный внешний долг Украины – корпоративный, банковский и государственный – превышает 121 млрд долларов, а это даже больше, чем ВВП Украины. И во многих странах мира сейчас аналогичная ситуация. На фоне всеобщего падения Украине, которая является одним из самых отсталых государств, страной-лузером, будет просто нереально удержать свою нацвалюту. Нет ни "подушек", ни источников, ни сил, которые помогли бы выдержать Украине этот сложный период", ‒ подытожил он.

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