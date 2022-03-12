Россияне на грани тотальной безработицы: до конца года без работы останутся 9 млн граждан

Больше всего работников остались без заработка из-за закрытия McDonald's.
Жителей России ждет тотальная безработица. Об этом свидетельствуют данные ЦПИ при СНБО Украины.
Отмечается, что в результате агрессии РФ против Украины и санкций западных партнеров россияне уже потеряли около 100 тыс. рабочих мест.
В частности:
- сеть ресторанов McDonald's обеспечивала работой 62 тыс. россиян;
- корпорация PepsiCo – 20 тыс. россиян;
- IKEA – 15 тыс.;
- Inditex – 9 тыс.;
- KPMG — 4500;
- PWC — 3700;
- H&M — 3500;
- LVMH — 3500;
- L'Oreal — 2200;
- Starbucks — 2000.
Всего по состоянию на 11 марта из российского рынка вышли 330 иностранных компаний.
Если рынок РФ покинут еще 10 крупнейших западных компаний, то работу потеряют как минимум 120 тысяч россиян.
А в целом по прогнозу до конца года без работы останутся около 9 миллионов россиян.
Напомним, бывший депутат Госдумы, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков рассказал о настроениях среди российских элит и о том, как президент РФ Владимир Путин спасается от физической ликвидации со стороны.
Читайте также:
- Военные РФ знали о вторжении в Украину за месяц до его начала: признание пленного, бомбившего людей
- "В элитах зреет желание избавиться от нынешнего хозяина Кремля": Гудков рассказал о настроении в РФ
- "Трупы гниют в обычных помещениях": ситуация в морге Беларуси, где "хранят" солдат РФ
Автор: Ульяна Полищук