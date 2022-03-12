Россияне на грани тотальной безработицы: до конца года без работы останутся 9 млн граждан

Россияне массово лишаются работы

Жителей России ждет тотальная безработица. Об этом свидетельствуют данные ЦПИ при СНБО Украины.

Отмечается, что в результате агрессии РФ против Украины и санкций западных партнеров россияне уже потеряли около 100 тыс. рабочих мест.

В частности:

сеть ресторанов McDonald's обеспечивала работой 62 тыс. россиян;

корпорация PepsiCo – 20 тыс. россиян;

IKEA – 15 тыс.;

Inditex – 9 тыс.;

KPMG — 4500;

PWC — 3700;

H&M — 3500;

LVMH — 3500;

L'Oreal — 2200;

Starbucks — 2000.

Всего по состоянию на 11 марта из российского рынка вышли 330 иностранных компаний.

Если рынок РФ покинут еще 10 крупнейших западных компаний, то работу потеряют как минимум 120 тысяч россиян.

А в целом по прогнозу до конца года без работы останутся около 9 миллионов россиян.

Напомним, бывший депутат Госдумы, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков рассказал о настроениях среди российских элит и о том, как президент РФ Владимир Путин спасается от физической ликвидации со стороны.

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