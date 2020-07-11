Резкое подорожание: в Украине взвинтили тариф на передачу электроэнергии

Тариф на передачу электроэнергии увеличится на 54,6% / Reuters

В Украине в соответствии с решением Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, увеличится тариф на передачу электроэнергии.

Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на своем заседании в субботу, 11 июля, сообщает пресс-служба комиссии.

Согласно решения, с 1 августа 2020 года увеличится тариф НЭК Укрэнерго на передачу электроэнергии:

на 54,6% – с 155,4 грн/МВт-ч до 240,23 грн/МВт-ч (без НДС).

В комиссии отметили, что решение принято с целью обеспечить наличие средств у Укрэнерго для погашения задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине предлагается установить верхнее ограничение зеленого тарифа на уровне 22 евроцента за киловатт-час.

Согласно новациям Министерства энергетики и защиты окружающей среды, для рядовых потребителей это означает, что на первые 100 кВт тариф будет составлять не 90 копеек, как сейчас, а 1,68 грн.