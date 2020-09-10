В Кабмине рассказали, когда Украина получит новый транш от МВФ

Киев надеется, что все обещанные МВФ транши будут получены до конца текущего года / Reuters

Власти проводят согласованные с Международным валютным фондом реформы, которые позволят получить очередной транш от финансового донора в рамках программы stand-by уже до конца текущего года.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе заседания комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

По словам чиновника, информация о конкретных датах и размере денежных средств пока не предоставлена. Однако Киев ожидает, что Фонд пойдет навстречу украинской стороне в рамках ранее достигнутых договоренностей.

"Мы надеемся, что в ближайшее время миссия фонда примет решения о пересмотре программы. И мы ожидаем к концу года получить запланированные транши, кредиты МВФ", - сказал Марченко.Читайте такжеМиллиардный транш от ЕС: что теперь требуют от Украины и как Киев будет отдавать кредит

Также он добавил, что власти близки к завершению реформы налоговой и таможенной службы.

"Мы планируем до конца месяца утвердить новые структуры. И уже дали на согласование в министерства и ведомства новый план преобразования", - заверил чиновник.

Также он подчеркнул, что проект закона о налоговой амнистии уже направлен в Офис президента Украины. После заключения миссии Фонда документ можно будет принять.

Напомним, 12 июня в Нацбанке заявили, что Киев получил первый транш от МВФ в размере 2,1 миллиарда долларов по программе stand-by.

Фонд одобрил выделение Украине 5 миллиардов долларов еще 9 июня. Программа разделена на четыре части и направлена на решение проблем страны с платежным балансом и дефицитом бюджета.

Ранее в МВФ заявили, что международный финансовый донор готов продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by. Для этого Киев должен выполнить ряд требований.

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