Команда Зеленского выдвинула восемь требований к Порошенко

Команда Зеленского / Facebook

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского выдвинула 8 требований к действующему главе государства Петру Порошенко. Они опубликованы на странице команды в Facebook.

Команда Зеленского требует, чтобы до завершения срока своего пребывания на посту президента Украины, Порошенко выполнил следующие условия:

Обеспечил принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов; Перезапустил работу НАЗК путем формирования нового состава этого органа с участием международных экспертов и введения внешнего аудита его деятельности; Обеспечил принятие избирательного закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на следующих парламентских выборах; Выдал акты о назначении судей и обеспечил принятие мер, которые помогут разблокировать начало работы Высшего антикоррупционного суда; Отозвал свой законопроект о криминализации незаконного обогащения и поручил коалиции поддержать проект закона, разработанный при участии международных экспертов; Лишил Службу безопасности Украины, Национальную полицию и другие правоохранительные органы полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, прекратил их давление на субъектов предпринимательской деятельности и уволил Сергея Семочко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины; Ликвидировал схему "Роттердам плюс" и начал внешний независимый аудит деятельности НКРЭКУ; Опубликовал перечень своих оффшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние 5 лет.

Напомним, в Украине состоялся первый тур выборов президента, в нем приняли участие рекордное количество кандидатов на высший руководящий пост страны — 39 человек. Отметим, что безоговорочным лидером остается Зеленский, за которого, по данным ЦИК, проголосовали 30,26% принявших участие в голосовании. За Петра Порошенко отдали свои голоса 15,92%, за Юлию Тимошенко – 13,38%.